07 сентября 2023

Челябинские аграрии летом активно скупали грабли и ворошилки

«Авито»: челябинские аграрии летом активно скупали грабли и ворошилки
© Служба новостей «URA.RU»
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Сельское хозяйство, сельхозпереработка. Пермь, трактор, фермеры, агро, кримм, катофелеводство
Аграрии увеличили спрос на сельхозтехнику Фото:

Аграрии Челябинской области летом скупали грабли и ворошилки. Как рассказали в пресс-службе платформы «Авито», на долю региона пришлось 2,1% от общего спроса на новую сельхозтехнику по России.

«Самым востребованным типом новой сельскохозяйственной техники является грабли, ворошилки, валкователи. На долю данного вида пришлось 35,3% от общего спроса на новую сельхозтехнику», — отметили н платформе «Авито».

На втором месте по доле спроса косилка оказалась (13,7%). На третьей позиции находится трактор (12,1%). Средняя цена за единицу новой сельхозтехники в июне — августе составила 542 тысячи рублей.

Также в десятку самого востребованного оборудования вошли: пресс-подборщик (8,3%), мини-трактор (6,2%), копатель корнеплодов (3,7%), почвофреза (3,4%), борона (3,2%), опрыскиватель (3,2%) и плуг (1,8%).

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Аграрии Челябинской области летом скупали грабли и ворошилки. Как рассказали в пресс-службе платформы «Авито», на долю региона пришлось 2,1% от общего спроса на новую сельхозтехнику по России. «Самым востребованным типом новой сельскохозяйственной техники является грабли, ворошилки, валкователи. На долю данного вида пришлось 35,3% от общего спроса на новую сельхозтехнику», — отметили н платформе «Авито». На втором месте по доле спроса косилка оказалась (13,7%). На третьей позиции находится трактор (12,1%). Средняя цена за единицу новой сельхозтехники в июне — августе составила 542 тысячи рублей. Также в десятку самого востребованного оборудования вошли: пресс-подборщик (8,3%), мини-трактор (6,2%), копатель корнеплодов (3,7%), почвофреза (3,4%), борона (3,2%), опрыскиватель (3,2%) и плуг (1,8%).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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