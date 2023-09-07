«Авито»: челябинские аграрии летом активно скупали грабли и ворошилки

Аграрии увеличили спрос на сельхозтехнику Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Аграрии Челябинской области летом скупали грабли и ворошилки. Как рассказали в пресс-службе платформы «Авито», на долю региона пришлось 2,1% от общего спроса на новую сельхозтехнику по России.

«Самым востребованным типом новой сельскохозяйственной техники является грабли, ворошилки, валкователи. На долю данного вида пришлось 35,3% от общего спроса на новую сельхозтехнику», — отметили н платформе «Авито».

На втором месте по доле спроса косилка оказалась (13,7%). На третьей позиции находится трактор (12,1%). Средняя цена за единицу новой сельхозтехники в июне — августе составила 542 тысячи рублей.

Также в десятку самого востребованного оборудования вошли: пресс-подборщик (8,3%), мини-трактор (6,2%), копатель корнеплодов (3,7%), почвофреза (3,4%), борона (3,2%), опрыскиватель (3,2%) и плуг (1,8%).