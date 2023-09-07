В Екатеринбурге ищут «гениального директора» на зарплату 870 тысяч рублей

08 сентября 2023 в 16:55 Размер текста - 17 +

«Гениальный директор» должен иметь высшее образование в маркетинге или экономике Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Одну из самых высоких зарплат в Екатеринбурге готовы платить «гениальному директору» с высшим образованием по профилю «Маркетинг» или «Экономика». Специалисту подготовили достаток до 870 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса поиска работы «Работа.ру». «В обязанности „гениального директора“ входит комплексное позиционирование бренда в интернете, построение маркетинговой стратегии, веб-аналитики, руководство отделом и распределение бюджета. Помимо высшего образования в сфере „Маркетинг“ или „Экономика“, специалист должен иметь опыт работы от двух лет и знать маркетинговую аналитику. За работу сотруднику подготовили зарплату до 870 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Также от 291 тысячи рублей в месяц предлагают сварщику. Специалист должен иметь диплом или удостоверение сварщика от четвертого разряда и высокий уровень ответственности. Тройку лидеров вакансий с высокими зарплатами закрывают должность программиста с доходом до 250 тысяч рублей и водитель категории «Е» с заработной платой в 200 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что на Среднем Урале на 5% стало больше жителей, зарабатывающих от 100 тысяч рублей. Теперь таких свердловчан стало 22% от общего числа населения.

Одну из самых высоких зарплат в Екатеринбурге готовы платить «гениальному директору» с высшим образованием по профилю «Маркетинг» или «Экономика». Специалисту подготовили достаток до 870 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса поиска работы «Работа.ру». «В обязанности „гениального директора“ входит комплексное позиционирование бренда в интернете, построение маркетинговой стратегии, веб-аналитики, руководство отделом и распределение бюджета. Помимо высшего образования в сфере „Маркетинг“ или „Экономика“, специалист должен иметь опыт работы от двух лет и знать маркетинговую аналитику. За работу сотруднику подготовили зарплату до 870 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Также от 291 тысячи рублей в месяц предлагают сварщику. Специалист должен иметь диплом или удостоверение сварщика от четвертого разряда и высокий уровень ответственности. Тройку лидеров вакансий с высокими зарплатами закрывают должность программиста с доходом до 250 тысяч рублей и водитель категории «Е» с заработной платой в 200 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что на Среднем Урале на 5% стало больше жителей, зарабатывающих от 100 тысяч рублей. Теперь таких свердловчан стало 22% от общего числа населения.