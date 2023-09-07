07 сентября 2023

В Екатеринбурге ищут «гениального директора» на зарплату 870 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутатская комиссия по экономической политике. Курган, депутат, чиновник, руки за спиной, руки в замок, начальник, директор
«Гениальный директор» должен иметь высшее образование в маркетинге или экономике Фото:

Одну из самых высоких зарплат в Екатеринбурге готовы платить «гениальному директору» с высшим образованием по профилю «Маркетинг» или «Экономика». Специалисту подготовили достаток до 870 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса поиска работы «Работа.ру».

«В обязанности „гениального директора“ входит комплексное позиционирование бренда в интернете, построение маркетинговой стратегии, веб-аналитики, руководство отделом и распределение бюджета. Помимо высшего образования в сфере „Маркетинг“ или „Экономика“, специалист должен иметь опыт работы от двух лет и знать маркетинговую аналитику. За работу сотруднику подготовили зарплату до 870 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Также от 291 тысячи рублей в месяц предлагают сварщику. Специалист должен иметь диплом или удостоверение сварщика от четвертого разряда и высокий уровень ответственности. Тройку лидеров вакансий с высокими зарплатами закрывают должность программиста с доходом до 250 тысяч рублей и водитель категории «Е» с заработной платой в 200 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что на Среднем Урале на 5% стало больше жителей, зарабатывающих от 100 тысяч рублей. Теперь таких свердловчан стало 22% от общего числа населения.

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Одну из самых высоких зарплат в Екатеринбурге готовы платить «гениальному директору» с высшим образованием по профилю «Маркетинг» или «Экономика». Специалисту подготовили достаток до 870 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса поиска работы «Работа.ру». «В обязанности „гениального директора“ входит комплексное позиционирование бренда в интернете, построение маркетинговой стратегии, веб-аналитики, руководство отделом и распределение бюджета. Помимо высшего образования в сфере „Маркетинг“ или „Экономика“, специалист должен иметь опыт работы от двух лет и знать маркетинговую аналитику. За работу сотруднику подготовили зарплату до 870 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Также от 291 тысячи рублей в месяц предлагают сварщику. Специалист должен иметь диплом или удостоверение сварщика от четвертого разряда и высокий уровень ответственности. Тройку лидеров вакансий с высокими зарплатами закрывают должность программиста с доходом до 250 тысяч рублей и водитель категории «Е» с заработной платой в 200 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что на Среднем Урале на 5% стало больше жителей, зарабатывающих от 100 тысяч рублей. Теперь таких свердловчан стало 22% от общего числа населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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