Спам-атаку на спикера думы Екатеринбурга расследует новое управление МВД

Игорь Володин (по центру) подал сразу два заявления в полицию Фото: Илья Московец © URA.RU

Утреннюю атаку на спикера думы Екатеринбурга Игоря Володина, которого мэр Алексей Орлов по итогам выборов хочет сместить, расследует созданное в мае 2023-го управление по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД по Свердловской области. Об этом URA.RU рассказал сам Володин.

Как сообщало агентство, 9 сентября, сразу после старта двухдневного голосования, на телефон Володина стали поступать десятки звонков и SMS с неизвестных номеров. Днем Володин, как только проголосовал на участке, написал заявление в полицию. Корреспондент URA.RU был свидетелем, как к Володину подходил силовик в штатском.

«Заявление приняли. По предварительным данным, звонки шли из Московской области», — сказал Володин по итогам общения с полицейским.

Известно, что по такой же схеме парализовали работу сотрудников избирательного штаба Володина и руководства Орджоникидзевского района (префект Роман Кравченко — товарищ депутата). А за несколько часов до этого трое кандидатов, которых, как и Володина, поддерживает враждебный администрации миллиардер Виталий Кочетков («Мотив»), заявили о взломе аккаунтов в соцсети «ВКонтакте»: на их страницах появились посты в поддержку кандидатов от мэрии.

По данным агентства, это обсуждалось на вечернем совещании у Орлова 9 сентября. Один из его замов, отвечая на вопрос главы, иронизировал: «Может, они сами [свои страницы взломали]…»

По словам Володина, 9-го же сентября он подал второе заявление в полицию — о подвозе избирателей на территории его 18-го округа. Избирательные участки возобновят работу в 08:00 10 сентября.