«Единая Россия» получила большинство на выборах в Пермском крае

11 сентября 2023 в 02:13 Размер текста - 17 +

У партии — квалифицированное большинство во всех думах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кандидаты от партии «Единая Россия» выиграли 84 мандата из 94, которые разыгрывались на выборах в Пермском крае 8—10 сентября. Информация об этом содержится в telegram-канале краевой избирательной комиссии. «Из 94 мандатов „Единая Россия“ получила 84 мандата, „Справедливая Россия“ — три мандата, КПРФ — два мандата, „Российская партия пенсионеров за социальную справедливость“ — два мандата, ЛДПР — один мандат, „Новые люди“ — один мандат, „Яблоко“ — один мандат. Кандидаты от остальных партий и самовыдвиженцы не одержали победы», — говорится в сообщении. Также кандидаты от «Единой России» победили на довыборах в заксобрание и гордуму Перми. Самую убедительную победу единороссы одержали в Кизеле — 15 из 15 мест. Самая сложная для партии ситуация была в Чайковском, но и здесь единороссы получили квалифицированное большинство, 21 из 25 мест. Ранее URA.RU сообщало, что в Краснокамске депутатом стала лидер реготделения партии «Яблоко», а в Чайковском коммунисты не получили ни одного мандата.

Кандидаты от партии «Единая Россия» выиграли 84 мандата из 94, которые разыгрывались на выборах в Пермском крае 8—10 сентября. Информация об этом содержится в telegram-канале краевой избирательной комиссии. «Из 94 мандатов „Единая Россия“ получила 84 мандата, „Справедливая Россия“ — три мандата, КПРФ — два мандата, „Российская партия пенсионеров за социальную справедливость“ — два мандата, ЛДПР — один мандат, „Новые люди“ — один мандат, „Яблоко“ — один мандат. Кандидаты от остальных партий и самовыдвиженцы не одержали победы», — говорится в сообщении. Также кандидаты от «Единой России» победили на довыборах в заксобрание и гордуму Перми. Самую убедительную победу единороссы одержали в Кизеле — 15 из 15 мест. Самая сложная для партии ситуация была в Чайковском, но и здесь единороссы получили квалифицированное большинство, 21 из 25 мест. Ранее URA.RU сообщало, что в Краснокамске депутатом стала лидер реготделения партии «Яблоко», а в Чайковском коммунисты не получили ни одного мандата.