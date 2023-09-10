В Екатеринбурге в здании «Город без наркотиков» открыли площадку для встреч с культурной тусовкой

В Екатеринбурге в здании «Город без наркотиков» открыли культурное пространство

11 сентября 2023 в 12:19 Размер текста - 17 +

По словам команды «Фонда», у горожан есть потребность в подобных культурных проектах Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В здании «Город без наркотиков» на Белинского, 19 появилось культурное пространство «Фонд». Здесь горожане могут посещать киноклуб, поэтические вечера и встречаться с искусствоведами. Так, посетители уже смогли пообщаться с соратниками писателя Захара Прилепина, основателем фестиваля STENOGRAFFIA Евгением Фатеевым и другими представителями культуры. Об этом URA.RU рассказал куратор площадки Дмитрий Красноухов. «Концепция нашего пространства проста — это „ламповая“ площадка для активных горожан и городских сообществ, которые работают на ниве культурных и общественных проектов. На это у жителей Екатеринбурга есть запрос. Уже сейчас мы проводим киноклубы, поэтические вечера, встречи с деятелями культуры и искусствоведами — и этим ограничиваться не собираемся», — рассказал Дмитрий. По словам Красноухова, ключевую роль в создании площадки сыграл президент фонда «Город без наркотиков» — депутат городской думы Тимофей Жуков. Название для пространства выбирали такое, чтобы оно соотносилось с легендарным фондом. Площадка начала работу 27 августа, в этот же день была премьера сборника «ПоэZия русского лета» с участием ведущих российских поэтов — Анны Долгаревой, Анны Ревякиной, Игоря Караулова и Александра Пелевина. Также в «Фонде» уже прошли встречи с соратниками Захара Прилепина — Олегом Демидовым и Алексеем Колобродовым, и основателем фестиваля STENOGRAFFIA Евгением Фатеевым. «В подготовке мероприятий мы ориентируемся на хороший вкус и профессионализм наших спикеров. Андрей Гусельников — крутой военкор, и он обязательно выступит у нас. Андрей Санников — крутейший поэт. Недавно к нам приходил мэр Горловки Иван Приходько — и ему понравился наш кофе», — сообщил куратор площадки. Сейчас в планах «Фонда» провести не только одиночные мероприятия, но и полноценные фестивали в партнерстве с другими культурными институциями Екатеринбурга, чтобы усилить и разнообразить культурную палитру города. На все мероприятия вход бесплатный, но нужна предварительная регистрация. С афишей можно познакомиться в официальной группе «Фонда» . Творческие встречи и киносеансы проходят на Белинского, 19 Фото: группа «Пространство „Фонд“» в соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/pro_fond) Например, не так давно в «Фонде» с культурной программой выступала поэт Анна Ревякина (сборник «ПоэZия русского лета») Фото: группа «Пространство „Фонд“» в соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/pro_fond) Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В здании «Город без наркотиков» на Белинского, 19 появилось культурное пространство «Фонд». Здесь горожане могут посещать киноклуб, поэтические вечера и встречаться с искусствоведами. Так, посетители уже смогли пообщаться с соратниками писателя Захара Прилепина, основателем фестиваля STENOGRAFFIA Евгением Фатеевым и другими представителями культуры. Об этом URA.RU рассказал куратор площадки Дмитрий Красноухов. «Концепция нашего пространства проста — это „ламповая“ площадка для активных горожан и городских сообществ, которые работают на ниве культурных и общественных проектов. На это у жителей Екатеринбурга есть запрос. Уже сейчас мы проводим киноклубы, поэтические вечера, встречи с деятелями культуры и искусствоведами — и этим ограничиваться не собираемся», — рассказал Дмитрий. По словам Красноухова, ключевую роль в создании площадки сыграл президент фонда «Город без наркотиков» — депутат городской думы Тимофей Жуков. Название для пространства выбирали такое, чтобы оно соотносилось с легендарным фондом. Площадка начала работу 27 августа, в этот же день была премьера сборника «ПоэZия русского лета» с участием ведущих российских поэтов — Анны Долгаревой, Анны Ревякиной, Игоря Караулова и Александра Пелевина. Также в «Фонде» уже прошли встречи с соратниками Захара Прилепина — Олегом Демидовым и Алексеем Колобродовым, и основателем фестиваля STENOGRAFFIA Евгением Фатеевым. «В подготовке мероприятий мы ориентируемся на хороший вкус и профессионализм наших спикеров. Андрей Гусельников — крутой военкор, и он обязательно выступит у нас. Андрей Санников — крутейший поэт. Недавно к нам приходил мэр Горловки Иван Приходько — и ему понравился наш кофе», — сообщил куратор площадки. Сейчас в планах «Фонда» провести не только одиночные мероприятия, но и полноценные фестивали в партнерстве с другими культурными институциями Екатеринбурга, чтобы усилить и разнообразить культурную палитру города. На все мероприятия вход бесплатный, но нужна предварительная регистрация. С афишей можно познакомиться в официальной группе «Фонда».