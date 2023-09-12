В Свердловской области аграрии вырастили 25 гектаров конопли

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Конопля у здания ФСБ. Тюмень, не публиковать!, пропаганда наркотиков!
На Среднем Урале вырастили 25 гектаров технической конопли Фото:

Студенты, аспиранты и научные сотрудники Уральского аграрного университета вырастили техническую коноплю на 25 гектаров. Это направлено на сокращение выделения в атмосферу углерода. Об этом рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Ферма занимает 25 гектаров на территории первого в регионе агротехнопарка „Уральский“. Техническая конопля поглощает углерод для этого применяются различные удобрения. Главная задача — максимально задержать углерод в почве на длительное время, очистив от него воздух», — сказано в сообщении telegram-канала «Свердловский пул».

Также на ферме высажены 30 сортов яблонь, 20 сортов груш и более 100 сортов ягодных культур — малины, вишни, сливы, жимолости и других. В зоне северного земледелия применяются разного рода технологии для повышения урожайности.

Ранее URA.RU писало, что после ухода европейских поставщиков свердловские аграрии стали покупать китайскую и белорусскую технику. Также они стали активнее сотрудничать с отечественными поставщиками.

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Студенты, аспиранты и научные сотрудники Уральского аграрного университета вырастили техническую коноплю на 25 гектаров. Это направлено на сокращение выделения в атмосферу углерода. Об этом рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области. «Ферма занимает 25 гектаров на территории первого в регионе агротехнопарка „Уральский“. Техническая конопля поглощает углерод для этого применяются различные удобрения. Главная задача — максимально задержать углерод в почве на длительное время, очистив от него воздух», — сказано в сообщении telegram-канала «Свердловский пул». Также на ферме высажены 30 сортов яблонь, 20 сортов груш и более 100 сортов ягодных культур — малины, вишни, сливы, жимолости и других. В зоне северного земледелия применяются разного рода технологии для повышения урожайности. Ранее URA.RU писало, что после ухода европейских поставщиков свердловские аграрии стали покупать китайскую и белорусскую технику. Также они стали активнее сотрудничать с отечественными поставщиками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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