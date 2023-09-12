В Свердловской области аграрии вырастили 25 гектаров конопли

Студенты, аспиранты и научные сотрудники Уральского аграрного университета вырастили техническую коноплю на 25 гектаров. Это направлено на сокращение выделения в атмосферу углерода. Об этом рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.
«Ферма занимает 25 гектаров на территории первого в регионе агротехнопарка „Уральский“. Техническая конопля поглощает углерод для этого применяются различные удобрения. Главная задача — максимально задержать углерод в почве на длительное время, очистив от него воздух», — сказано в сообщении telegram-канала «Свердловский пул».
Также на ферме высажены 30 сортов яблонь, 20 сортов груш и более 100 сортов ягодных культур — малины, вишни, сливы, жимолости и других. В зоне северного земледелия применяются разного рода технологии для повышения урожайности.
Ранее URA.RU писало, что после ухода европейских поставщиков свердловские аграрии стали покупать китайскую и белорусскую технику. Также они стали активнее сотрудничать с отечественными поставщиками.
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