Свердловские аграрии замещают европейскую технику отечественной, китайской и белорусской

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Сев кукурузы ООО агрофирма Патруши. Свердловская область , трактор, беларусь, сеялка, трактор беларусь, трактор в поле, сев, сев кукурузы
Спрос на сельхозтехнику у свердловских фермеров не падает Фото:

После ухода европейских поставщиков свердловские аграрии стали покупать китайскую и белорусскую технику, а также стали более активно сотрудничать с отечественными поставщиками. Об этом URA.RU рассказал гендиректор компании «Б-Истокское РТПС», которая занимается продажей сельхозтехники, Анатолий Гладков.

«Свято место пусто не бывает: ушли европейцы, пришли Азия и Белоруссия. Мы активно участвуем в выставках и видим, что в производство сельхозтехники включаются даже непрофильные отечественные предприятия, которые никогда раньше не занимались сельским хозяйством. Завод, который делал прицепы, начал делать плуги. То есть потребность в импортозамещении есть, и люди делают», — рассказывает Гладков.

По итогу первого квартала 2023 года спрос на сельхозтехнику в компании не упал. Гладков уверен, что такая ситуация наблюдается в целом по рынку. Аграрии продолжают покупать необходимую для работы технику и продукцию. При этом собеседник URA.RU не исключает, что трудности, которые сейчас есть в сфере агропромышленного комплекса — профицит молока и прогнозы о неурожайности, могут повлиять на покупательскую способность.

«Все это, конечно, заставляет фермеров задуматься о покупках. Ситуация непонятная, и кто-то может откладывать покупки», — добавляет Гладков.

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После ухода европейских поставщиков свердловские аграрии стали покупать китайскую и белорусскую технику, а также стали более активно сотрудничать с отечественными поставщиками. Об этом URA.RU рассказал гендиректор компании «Б-Истокское РТПС», которая занимается продажей сельхозтехники, Анатолий Гладков. «Свято место пусто не бывает: ушли европейцы, пришли Азия и Белоруссия. Мы активно участвуем в выставках и видим, что в производство сельхозтехники включаются даже непрофильные отечественные предприятия, которые никогда раньше не занимались сельским хозяйством. Завод, который делал прицепы, начал делать плуги. То есть потребность в импортозамещении есть, и люди делают», — рассказывает Гладков. По итогу первого квартала 2023 года спрос на сельхозтехнику в компании не упал. Гладков уверен, что такая ситуация наблюдается в целом по рынку. Аграрии продолжают покупать необходимую для работы технику и продукцию. При этом собеседник URA.RU не исключает, что трудности, которые сейчас есть в сфере агропромышленного комплекса — профицит молока и прогнозы о неурожайности, могут повлиять на покупательскую способность. «Все это, конечно, заставляет фермеров задуматься о покупках. Ситуация непонятная, и кто-то может откладывать покупки», — добавляет Гладков.
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