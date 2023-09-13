В Свердловской области ребенок надышался газом и умер

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Школьник из Качканара дышал газом из баллончика и умер Фото:

В Качканаре (Свердловская область) 16-летний школьник надышался газом из баллончика. Спасти его не удалось.

«12 сентября несовершеннолетний с двумя знакомыми гулял возле гаражного массива в Качканаре. За гаражами на он нашел баллончик, предположительно, с газом. Впоследствии мальчик потерял сознание. Прибывшие врачи констатировали его смерть», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Ребенок воспитывался в неполной семье, обучался в девятом классе, на учете в органах системы профилактики не состоял. Прокуратура организовала проверку.

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В Качканаре (Свердловская область) 16-летний школьник надышался газом из баллончика. Спасти его не удалось. «12 сентября несовершеннолетний с двумя знакомыми гулял возле гаражного массива в Качканаре. За гаражами на он нашел баллончик, предположительно, с газом. Впоследствии мальчик потерял сознание. Прибывшие врачи констатировали его смерть», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры. Ребенок воспитывался в неполной семье, обучался в девятом классе, на учете в органах системы профилактики не состоял. Прокуратура организовала проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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