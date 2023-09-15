В Южноуральске рабочего насмерть придавило конструкцией

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Прокуратура Челябинской области и следственный комитет. Челябинск, следственный комитет
По факту смерти мужчины на рабочем месте возбуждено уголовное дело Фото:

В Южноуральске Челябинской области во время выполнения погрузо-разгрузочных работ на мужчину упал пакет ненадлежаще закрепленных конструкций, от полученных ран мужчина скончался на месте. По факту смерти мужчины на рабочем месте было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СКР.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти рабочего на территории коммерческой организации, расположенной в городе Южноуральске Челябинской области. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 УК РФ, предусматривающей нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, днем 11 сентября 2023 года при выполнении погрузо-разгрузочных работ с последующим складированием оцинкованных металлоконструкций на стеллажи, на рабочего упал пакет ненадлежаще закрепленных конструкций. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

В данное время выясняются обстоятельства преступления. Устанавливается круг лиц, его совершивших.

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В Южноуральске Челябинской области во время выполнения погрузо-разгрузочных работ на мужчину упал пакет ненадлежаще закрепленных конструкций, от полученных ран мужчина скончался на месте. По факту смерти мужчины на рабочем месте было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СКР. «Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти рабочего на территории коммерческой организации, расположенной в городе Южноуральске Челябинской области. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 УК РФ, предусматривающей нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», — сообщили в пресс-службе. По данным ведомства, днем 11 сентября 2023 года при выполнении погрузо-разгрузочных работ с последующим складированием оцинкованных металлоконструкций на стеллажи, на рабочего упал пакет ненадлежаще закрепленных конструкций. Мужчина от полученных травм скончался на месте. В данное время выясняются обстоятельства преступления. Устанавливается круг лиц, его совершивших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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