В Южноуральске рабочего насмерть придавило конструкцией

15 сентября 2023 в 20:19 Размер текста - 17 +

По факту смерти мужчины на рабочем месте возбуждено уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Южноуральске Челябинской области во время выполнения погрузо-разгрузочных работ на мужчину упал пакет ненадлежаще закрепленных конструкций, от полученных ран мужчина скончался на месте. По факту смерти мужчины на рабочем месте было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СКР. «Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти рабочего на территории коммерческой организации, расположенной в городе Южноуральске Челябинской области. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 УК РФ, предусматривающей нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», — сообщили в пресс-службе. По данным ведомства, днем 11 сентября 2023 года при выполнении погрузо-разгрузочных работ с последующим складированием оцинкованных металлоконструкций на стеллажи, на рабочего упал пакет ненадлежаще закрепленных конструкций. Мужчина от полученных травм скончался на месте. В данное время выясняются обстоятельства преступления. Устанавливается круг лиц, его совершивших.

В Южноуральске Челябинской области во время выполнения погрузо-разгрузочных работ на мужчину упал пакет ненадлежаще закрепленных конструкций, от полученных ран мужчина скончался на месте. По факту смерти мужчины на рабочем месте было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СКР. «Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти рабочего на территории коммерческой организации, расположенной в городе Южноуральске Челябинской области. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 УК РФ, предусматривающей нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», — сообщили в пресс-службе. По данным ведомства, днем 11 сентября 2023 года при выполнении погрузо-разгрузочных работ с последующим складированием оцинкованных металлоконструкций на стеллажи, на рабочего упал пакет ненадлежаще закрепленных конструкций. Мужчина от полученных травм скончался на месте. В данное время выясняются обстоятельства преступления. Устанавливается круг лиц, его совершивших.