Жителям Германии задали вопрос о том, должен ли Запад заставить Украину пойти на территориальные уступки ради окончания конфликта с Россией. 41% опрошенных граждан согласны с этим.
Немецкий телеканал Zdf задал респондентам вопрос о том, должен ли Запад заставить Украину уступить часть территории России для установления мира. По итогу 41% ответили, что поддерживают такое решение. При этом 43% жителей ФРГ выступили против.
Еще в марте этого года руководитель антитеррористического центра ЦРУ Роберт Гренье предполагал, что рано или поздно Вашингтон потребует от Киева пойти на переговоры с Россией. В НАТО также предполагали, что Украина могла бы стать частью альянса, в обмен на часть территорий. Американские аналитики уверены, что Украине по итогу придется пойти на переговоры, сообщает телеканал 360.
Жителям Германии задали вопрос о том, должен ли Запад заставить Украину пойти на территориальные уступки ради окончания конфликта с Россией. 41% опрошенных граждан согласны с этим. Немецкий телеканал Zdf задал респондентам вопрос о том, должен ли Запад заставить Украину уступить часть территории России для установления мира. По итогу 41% ответили, что поддерживают такое решение. При этом 43% жителей ФРГ выступили против. Еще в марте этого года руководитель антитеррористического центра ЦРУ Роберт Гренье предполагал, что рано или поздно Вашингтон потребует от Киева пойти на переговоры с Россией. В НАТО также предполагали, что Украина могла бы стать частью альянса, в обмен на часть территорий. Американские аналитики уверены, что Украине по итогу придется пойти на переговоры, сообщает телеканал 360.