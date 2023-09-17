Немцы поддержали способ мира на Украине, который устроит Россию

ZDF: 41% опрошенных немцев согласны, чтобы Украина отдала РФ часть территорий
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Мариуполь. Мариуполь, мариуполь
Часть немецких граждан согласны, чтобы Украина отдала РФ часть территорий Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жителям Германии задали вопрос о том, должен ли Запад заставить Украину пойти на территориальные уступки ради окончания конфликта с Россией. 41% опрошенных граждан согласны с этим.

Немецкий телеканал Zdf задал респондентам вопрос о том, должен ли Запад заставить Украину уступить часть территории России для установления мира. По итогу 41% ответили, что поддерживают такое решение. При этом 43% жителей ФРГ выступили против.

Еще в марте этого года руководитель антитеррористического центра ЦРУ Роберт Гренье предполагал, что рано или поздно Вашингтон потребует от Киева пойти на переговоры с Россией. В НАТО также предполагали, что Украина могла бы стать частью альянса, в обмен на часть территорий. Американские аналитики уверены, что Украине по итогу придется пойти на переговоры, сообщает телеканал 360.

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Жителям Германии задали вопрос о том, должен ли Запад заставить Украину пойти на территориальные уступки ради окончания конфликта с Россией. 41% опрошенных граждан согласны с этим. Немецкий телеканал Zdf задал респондентам вопрос о том, должен ли Запад заставить Украину уступить часть территории России для установления мира. По итогу 41% ответили, что поддерживают такое решение. При этом 43% жителей ФРГ выступили против. Еще в марте этого года руководитель антитеррористического центра ЦРУ Роберт Гренье предполагал, что рано или поздно Вашингтон потребует от Киева пойти на переговоры с Россией. В НАТО также предполагали, что Украина могла бы стать частью альянса, в обмен на часть территорий. Американские аналитики уверены, что Украине по итогу придется пойти на переговоры, сообщает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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