Полковник ГУР Десятник предложил уступить России Донбасс

Украина будет вынуждена уступить России Донбасс во время переговоров, заявил Денис Десятник
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
После переговоров России и Украины Киев будет вынужден признать Донбасс за Москвой. Об этом заявил подполковник Главного управления разведки Украины и бывший израильский спецназовец Денис Десятник.
«Может, она (Украина — прим. URA.RU) отдаст территории Донбасса, Луганск. И я считаю, что, может быть, это где-то и правильно, потому что население там полностью пророссийское», — заявил Денис Десятник. Его слова приводит телеканал 360.
По словам Десятникова, любые военные конфликты заканчиваются переговорами. Таким образом, и конфликт между Россией и Украиной будет завершен.
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