Полковник ГУР Десятник предложил уступить России Донбасс

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Стелла на въезде в город Мариуполь. Мариуполь, донбасс арена
Украина будет вынуждена уступить России Донбасс во время переговоров, заявил Денис Десятник Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После переговоров России и Украины Киев будет вынужден признать Донбасс за Москвой. Об этом заявил подполковник Главного управления разведки Украины и бывший израильский спецназовец Денис Десятник.

«Может, она (Украина — прим. URA.RU) отдаст территории Донбасса, Луганск. И я считаю, что, может быть, это где-то и правильно, потому что население там полностью пророссийское», — заявил Денис Десятник. Его слова приводит телеканал 360.

По словам Десятникова, любые военные конфликты заканчиваются переговорами. Таким образом, и конфликт между Россией и Украиной будет завершен.

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После переговоров России и Украины Киев будет вынужден признать Донбасс за Москвой. Об этом заявил подполковник Главного управления разведки Украины и бывший израильский спецназовец Денис Десятник. «Может, она (Украина — прим. URA.RU) отдаст территории Донбасса, Луганск. И я считаю, что, может быть, это где-то и правильно, потому что население там полностью пророссийское», — заявил Денис Десятник. Его слова приводит телеканал 360. По словам Десятникова, любые военные конфликты заканчиваются переговорами. Таким образом, и конфликт между Россией и Украиной будет завершен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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