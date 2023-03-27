Экс-агент ЦРУ посоветовал Зеленскому уступить России Донбасс и Крым

27 марта 2023 в 21:28 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский будет вынужден вести переговоры на условиях России, считает Роберт Гренье Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США вскоре объявят президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что военная помощь для Украины закончилась, и он будет должен согласиться на мирные переговоры с Россией. Об этом рассказал бывший руководитель антитеррористического центра ЦРУ Роберт Гренье. «Пришло время, когда высокопоставленный представитель администрации Байдена должен будет начать жесткий разговор с Зеленским. Необходимо подтолкнуть Киев к идее разрешения кризиса путем переговоров, которое, вероятно, будет включать территориальные уступки по Крыму и Донбассу», — рассказал Роберт Гренье в материале для американского издания The Hill. Он отметил, что Зеленский будет вынужден согласиться уступить России территории, потому что без западной военной помощи украинская армия не выстоит на поле боя. Роберт Гренье проработал в ЦРУ 27 лет и возглавлял все контртеррористические операции США. Гренье издал книгу «88 дней до Кандагара: дневник ЦРУ». О готовности к конструктивному взаимодействию США с Россией также заявил госсекретарь Энтони Блинкен, передает RT.

США вскоре объявят президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что военная помощь для Украины закончилась, и он будет должен согласиться на мирные переговоры с Россией. Об этом рассказал бывший руководитель антитеррористического центра ЦРУ Роберт Гренье. «Пришло время, когда высокопоставленный представитель администрации Байдена должен будет начать жесткий разговор с Зеленским. Необходимо подтолкнуть Киев к идее разрешения кризиса путем переговоров, которое, вероятно, будет включать территориальные уступки по Крыму и Донбассу», — рассказал Роберт Гренье в материале для американского издания The Hill. Он отметил, что Зеленский будет вынужден согласиться уступить России территории, потому что без западной военной помощи украинская армия не выстоит на поле боя. Роберт Гренье проработал в ЦРУ 27 лет и возглавлял все контртеррористические операции США. Гренье издал книгу «88 дней до Кандагара: дневник ЦРУ». О готовности к конструктивному взаимодействию США с Россией также заявил госсекретарь Энтони Блинкен, передает RT.