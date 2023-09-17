Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о мобилизации венгров на Украине

Венгрия выступает за немедленное прекращение конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, в конфликте погибают живущие в Закарпатье венгры, которых мобилизуют в ВСУ.
«Мы хотим мира как можно скорее <…> На Украине существует большая венгерская община [в Закарпатье]. Членов этой общины мобилизуют в украинскую армию, и эти венгры погибают. Мы больше не хотим терять жизни венгров», — заявил Сийярто в интервью Bloomberg TV.
Ранее президент Венгрии Каталин Новак призвала главу Украины Владимира Зеленского начать мирные переговоры, передает телеканал 360. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мир на Украине настанет, когда к власти в США вернется бывший президент Штатов Дональд Трамп.
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