Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о мобилизации венгров на Украине 17 сентября 2023 в 18:10 Размер текста - 17 + Петер Сийярто призывает к прекращению огня на Украине Фото: Dean Calma / IAEA новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Венгрия выступает за немедленное прекращение конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, в конфликте погибают живущие в Закарпатье венгры, которых мобилизуют в ВСУ. «Мы хотим мира как можно скорее <…> На Украине существует большая венгерская община [в Закарпатье]. Членов этой общины мобилизуют в украинскую армию, и эти венгры погибают. Мы больше не хотим терять жизни венгров», — заявил Сийярто в интервью Bloomberg TV. Ранее президент Венгрии Каталин Новак призвала главу Украины Владимира Зеленского начать мирные переговоры, передает телеканал 360. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мир на Украине настанет, когда к власти в США вернется бывший президент Штатов Дональд Трамп. Венгрия выступает за немедленное прекращение конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, в конфликте погибают живущие в Закарпатье венгры, которых мобилизуют в ВСУ. «Мы хотим мира как можно скорее <…> На Украине существует большая венгерская община [в Закарпатье]. Членов этой общины мобилизуют в украинскую армию, и эти венгры погибают. Мы больше не хотим терять жизни венгров», — заявил Сийярто в интервью Bloomberg TV. Ранее президент Венгрии Каталин Новак призвала главу Украины Владимира Зеленского начать мирные переговоры, передает телеканал 360. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мир на Украине настанет, когда к власти в США вернется бывший президент Штатов Дональд Трамп. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям