Пьяный челябинец угнал со стройки погрузчик и уехал на нем кататься

Сотрудники полиции оперативно задержали пьяного угонщика Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сосновском районе Челябинской области пьяный местный житель угнал погрузчик со строительной площадки, решив прокатиться на нем. Об этом URA.RU рассказал информированный источник. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, мужчину удалось оперативно задержать.

«Сотрудниками полиции установлено, что погрузчик угнал один из сотрудников предприятия. В настоящее время изучаются обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 166 УК РФ („Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения“)», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

По данным URA.RU, мужчина работал сторожем на предприятии, и должен был охранять технику от угона. Однако сам незаконно сел за руль. Далеко мужчине уехать не удалось. Другие сотрудники предприятия вовремя заметили пропажу техники и сообщили об этом в полицию.

После задержания мужчину доставили в отдел. Там он не смог объяснить мотивов своих действий. По его словам, он просто захотел прокатиться.