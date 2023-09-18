Пьяный челябинец угнал со стройки погрузчик и уехал на нем кататься

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Сотрудники полиции оперативно задержали пьяного угонщика Фото:

В Сосновском районе Челябинской области пьяный местный житель угнал погрузчик со строительной площадки, решив прокатиться на нем. Об этом URA.RU рассказал информированный источник. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, мужчину удалось оперативно задержать.

«Сотрудниками полиции установлено, что погрузчик угнал один из сотрудников предприятия. В настоящее время изучаются обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 166 УК РФ („Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения“)», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

По данным URA.RU, мужчина работал сторожем на предприятии, и должен был охранять технику от угона. Однако сам незаконно сел за руль. Далеко мужчине уехать не удалось. Другие сотрудники предприятия вовремя заметили пропажу техники и сообщили об этом в полицию.

После задержания мужчину доставили в отдел. Там он не смог объяснить мотивов своих действий. По его словам, он просто захотел прокатиться.

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В Сосновском районе Челябинской области пьяный местный житель угнал погрузчик со строительной площадки, решив прокатиться на нем. Об этом URA.RU рассказал информированный источник. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, мужчину удалось оперативно задержать. «Сотрудниками полиции установлено, что погрузчик угнал один из сотрудников предприятия. В настоящее время изучаются обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 166 УК РФ („Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения“)», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. По данным URA.RU, мужчина работал сторожем на предприятии, и должен был охранять технику от угона. Однако сам незаконно сел за руль. Далеко мужчине уехать не удалось. Другие сотрудники предприятия вовремя заметили пропажу техники и сообщили об этом в полицию. После задержания мужчину доставили в отдел. Там он не смог объяснить мотивов своих действий. По его словам, он просто захотел прокатиться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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