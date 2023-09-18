Арест иномарок заставил магнитогорского экс-чиновника оплатить миллионный долг

19 сентября 2023 в 11:28 Размер текста - 17 +

Судебные приставы арестовали два автомобиля жителя Магнитогорска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Арест двух иномарок заставил экс-директора бюджетного учреждения в Магнитогорске (Челябинская область), осужденного за махинации, выплатить более миллиона рублей долга. Об этом URA.RU сообщили 19 сентября в пресс-центре службы судебных приставов региона. «Директор одного из муниципальных бюджетных учреждений Магнитогорска совершил целый ряд преступлений. За 25 преступных деяний суд определил виновному четыре года лишения свободы условно. Также магнитогорца обязали возместить материальный ущерб от совершенных преступлений и выплатить около 683 тысяч рублей региональному минспорта и около 335 тысяч — физическому лицу. Гасить долги мужчина не торопился, в результате приставы арестовали «Фольксваген Нью Битл» и «Шкода Октавиа», принадлежащие должнику. После этого магнитогорцу понадобилось всего несколько дней, чтобы полностью рассчитаться за причиненный им ущерб в сумме более миллиона рублей, а также оплатить исполнительский сбор размером более 70 тысяч рублей.

Арест двух иномарок заставил экс-директора бюджетного учреждения в Магнитогорске (Челябинская область), осужденного за махинации, выплатить более миллиона рублей долга. Об этом URA.RU сообщили 19 сентября в пресс-центре службы судебных приставов региона. «Директор одного из муниципальных бюджетных учреждений Магнитогорска совершил целый ряд преступлений. За 25 преступных деяний суд определил виновному четыре года лишения свободы условно. Также магнитогорца обязали возместить материальный ущерб от совершенных преступлений и выплатить около 683 тысяч рублей региональному минспорта и около 335 тысяч — физическому лицу. Гасить долги мужчина не торопился, в результате приставы арестовали «Фольксваген Нью Битл» и «Шкода Октавиа», принадлежащие должнику. После этого магнитогорцу понадобилось всего несколько дней, чтобы полностью рассчитаться за причиненный им ущерб в сумме более миллиона рублей, а также оплатить исполнительский сбор размером более 70 тысяч рублей.