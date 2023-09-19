19 сентября 2023

Бастрыкин взял на контроль дело о стрельбе в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, убийство, пистолет, оружие, стрельба, преступник, преступление, криминал
Один из мальчиков получил пуля из пневматического пистолета, когда они с товарищем стреляли по жестяным банкам (фото из архива) Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о том, как прошла проверка по факту стрельбы в Екатеринбурге, в результате которой пострадал 15-летний подросток. Информация об этом появилась в telegram-канале Следкома.

«Следственными органами СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка сообщения о причинении телесных повреждений 15-летнему подростку в результате стрельбы из пневматического пистолета его сверстником […] Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 15-летний подросток выстрелил в голову сверстнику. Подростки купили два пистолета на маркетплейсе Wildberries и стреляли по жестяным банкам возле детской больницы. Один из мальчиков решил покрутить пистолет за скобу, из ствола вылетела пуля и попала в голову его товарищу.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о том, как прошла проверка по факту стрельбы в Екатеринбурге, в результате которой пострадал 15-летний подросток. Информация об этом появилась в telegram-канале Следкома. «Следственными органами СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка сообщения о причинении телесных повреждений 15-летнему подростку в результате стрельбы из пневматического пистолета его сверстником […] Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении ведомства. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 15-летний подросток выстрелил в голову сверстнику. Подростки купили два пистолета на маркетплейсе Wildberries и стреляли по жестяным банкам возле детской больницы. Один из мальчиков решил покрутить пистолет за скобу, из ствола вылетела пуля и попала в голову его товарищу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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