Бастрыкин взял на контроль дело о стрельбе в Екатеринбурге

20 сентября 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

Один из мальчиков получил пуля из пневматического пистолета, когда они с товарищем стреляли по жестяным банкам (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о том, как прошла проверка по факту стрельбы в Екатеринбурге, в результате которой пострадал 15-летний подросток. Информация об этом появилась в telegram-канале Следкома. «Следственными органами СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка сообщения о причинении телесных повреждений 15-летнему подростку в результате стрельбы из пневматического пистолета его сверстником […] Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении ведомства. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 15-летний подросток выстрелил в голову сверстнику. Подростки купили два пистолета на маркетплейсе Wildberries и стреляли по жестяным банкам возле детской больницы. Один из мальчиков решил покрутить пистолет за скобу, из ствола вылетела пуля и попала в голову его товарищу.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о том, как прошла проверка по факту стрельбы в Екатеринбурге, в результате которой пострадал 15-летний подросток. Информация об этом появилась в telegram-канале Следкома. «Следственными органами СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка сообщения о причинении телесных повреждений 15-летнему подростку в результате стрельбы из пневматического пистолета его сверстником […] Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении ведомства. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 15-летний подросток выстрелил в голову сверстнику. Подростки купили два пистолета на маркетплейсе Wildberries и стреляли по жестяным банкам возле детской больницы. Один из мальчиков решил покрутить пистолет за скобу, из ствола вылетела пуля и попала в голову его товарищу.