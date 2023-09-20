Свердловские перевозчики избавляются от активов из-за грядущего передела рынка

В Нижнем Тагиле выставили на продажу автобусное предприятие Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) за 250 миллионов рублей продают компанию, которая занимается городскими автобусными перевозками. Эксперты связывают это с инициированной властями транспортной реформой, которая сделает невыгодным ведение бизнеса «как в 90-е».

Накануне, 19 сентября, на интернет-площадке Avito разместили объявление о продаже за 250 миллионов рублей предприятия, которое больше двадцати лет «успешно работает на рынке пассажирских перевозок» Нижнего Тагила. За эту сумму покупателю обещают штат сотрудников, гаражные боксы, лицензии и контракты на перевозки.

Сейчас по контракту с мэрией в городе работают три компании (ООО «Объединение «Союз-НТ», ООО «Техноком» и ООО «Тагилавтосервис»), между которыми поделен рынок автобусных перевозок. Близкий к мэрии источник URA.RU сообщил, что избавляться от активов перевозчики могут начать из-за анонсированной в Нижнем Тагиле транспортной реформы, в ходе которой мэрия заберет у коммерсантов несколько маршрутов.

«В Тагиле долгое время лоббировали интересы маршруточных компаний, из-за чего они до сих пор работают как в 90-е: возят на „газелях“ и только за наличные. В мэрии решили сделать такую работу максимально неудобной, возродив муниципальный автобус. Он отнимет ряд маршрутов и, соответственно, денег. Поэтому закономерно, что появляется желание продать бизнес», — сказал источник.

Корреспондент URA.RU обратился к продавцу, указанному в объявлении, но он отказался комментировать ситуацию. В пресс-службе мэрии Нижнего Тагила дадут комментарий, когда подготовят.

Объявление о продаже транспортной компании Скриншот с сайта Avito