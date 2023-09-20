AT: Запад последний раз поможет Зеленскому перед отставкой

AT: Запад отправит Зеленского в отставку из-за отказа от переговоров с РФ

20 сентября 2023 в 22:54 Размер текста - 17 +

Запад может отправить Владимира Зеленского в отставку из-за отказа от диалога с Москвой Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад вскоре может дать президенту Украины Владимиру Зеленскому последний пакет помощи, после чего отправит его в отставку. Причиной тому станут безуспешные попытки заставить украинского лидера пойти на переговоры с Россией. Об этом написали в издании Asia Times. «Зеленский, возможно, и сможет убедить конгресс выделить дополнительные средства. Но это может оказаться и его последней „победой“. Он может получить урезанный пакет [помощи], а затем будет отправлен в отставку», — говорится в материале статьи. В издании подчеркнули, что Запад приложил много усилий для того, чтобы президент Украины пошел на диалог с Москвой, однако попытки подтолкнуть его к переговорам не увенчались успехом. Ранее политолог Александр Рар заявил, что Запад заставит Зеленского пойти на переговоры с РФ к концу 2023 года, если ситуация на фронте для ВСУ останется неизменной, передает «Национальная служба новостей». Также украинские СМИ со ссылкой на источники писали, что президент США Джо Байден требует от украинского главы заморозить боевые действия с ноября , пишет Pravda.Ru.

Запад вскоре может дать президенту Украины Владимиру Зеленскому последний пакет помощи, после чего отправит его в отставку. Причиной тому станут безуспешные попытки заставить украинского лидера пойти на переговоры с Россией. Об этом написали в издании Asia Times. «Зеленский, возможно, и сможет убедить конгресс выделить дополнительные средства. Но это может оказаться и его последней „победой“. Он может получить урезанный пакет [помощи], а затем будет отправлен в отставку», — говорится в материале статьи. В издании подчеркнули, что Запад приложил много усилий для того, чтобы президент Украины пошел на диалог с Москвой, однако попытки подтолкнуть его к переговорам не увенчались успехом. Ранее политолог Александр Рар заявил, что Запад заставит Зеленского пойти на переговоры с РФ к концу 2023 года, если ситуация на фронте для ВСУ останется неизменной, передает «Национальная служба новостей». Также украинские СМИ со ссылкой на источники писали, что президент США Джо Байден требует от украинского главы заморозить боевые действия с ноября, пишет Pravda.Ru.