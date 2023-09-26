Свердловские предприятия АПК впервые получат жилищные госсубсидии

В Свердловской области 12 предприятий агропромышленного комплекса (АПК) впервые получат субсидии из областного бюджета на строительство и приобретения жилья для сотрудников. Об этом рассказала министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.
«Получается порядка 13,5 — 14 млн рублей и 12 сельхозтоваропроизводителей [получат жилищные субсидии от государства]» — передает слова Анны Кузнецовой ТАСС. По ее словам, в Свердловской области такая практика происходит впервые. Она поможет привлечь квалифицированные кадры на предприятия АПК.
Распределение областного бюджета между предприятиями проходило в два тура и вызвало большой ажиотаж в сфере сельского хозяйства. «На наш взгляд, субсидия должна, в том числе, помочь аграриям решить кадровый вопрос и закрыть дефицит профессионалов», — добавила Кузнецова.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление о получении субсидий на покупку жилья для сотрудников предприятий агропромышленного комплекса. Власти готовы вернуть 50% от стоимости жилья, но не больше двух миллионов рублей.
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