Движение по улице Российской в Челябинске ограничат на пять дней. Об этом URA.RU 27 сентября сообщили в пресс-службе мэрии.
«В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на инженерных коммуникациях до 2 октября ограничено движение транспорта на пересечении улиц Российская и Северная. Трафик ограничат в районе бассейна „Электрометаллург“ при движении по правой крайней полосе в сторону улицы Труда», — сообщили в пресс-службе.
Улица Российская является оживленной, при этом имеет по две полосы в каждую сторону. Перекрытие одной из них может увеличить время в пути. Водителей просят учитывать это обстоятельство при планировании маршрута.
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