26 сентября 2023

Движение по улице Российской в Челябинске ограничат на пять дней. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Профилактическая акция Росавтодора «пит-стоп для дальнобойщиков». Челябинск, ремонт дороги, свердловский проспект
Ограничение связано с ремонтом инженерных коммуникаций Фото:

Движение по улице Российской в Челябинске ограничат на пять дней. Об этом URA.RU 27 сентября сообщили в пресс-службе мэрии.

«В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на инженерных коммуникациях до 2 октября ограничено движение транспорта на пересечении улиц Российская и Северная. Трафик ограничат в районе бассейна „Электрометаллург“ при движении по правой крайней полосе в сторону улицы Труда», — сообщили в пресс-службе.

Улица Российская является оживленной, при этом имеет по две полосы в каждую сторону. Перекрытие одной из них может увеличить время в пути. Водителей просят учитывать это обстоятельство при планировании маршрута.

Ограничение движения следует учитывать при планировании маршрута
Ограничение движения следует учитывать при планировании маршрута
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Движение по улице Российской в Челябинске ограничат на пять дней. Об этом URA.RU 27 сентября сообщили в пресс-службе мэрии. «В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на инженерных коммуникациях до 2 октября ограничено движение транспорта на пересечении улиц Российская и Северная. Трафик ограничат в районе бассейна „Электрометаллург“ при движении по правой крайней полосе в сторону улицы Труда», — сообщили в пресс-службе. Улица Российская является оживленной, при этом имеет по две полосы в каждую сторону. Перекрытие одной из них может увеличить время в пути. Водителей просят учитывать это обстоятельство при планировании маршрута.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...