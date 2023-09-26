Движение по улице Российской в Челябинске ограничат на пять дней. Карта

27 сентября 2023 в 12:04 Размер текста - 17 +

Ограничение связано с ремонтом инженерных коммуникаций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Движение по улице Российской в Челябинске ограничат на пять дней. Об этом URA.RU 27 сентября сообщили в пресс-службе мэрии. «В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на инженерных коммуникациях до 2 октября ограничено движение транспорта на пересечении улиц Российская и Северная. Трафик ограничат в районе бассейна „Электрометаллург“ при движении по правой крайней полосе в сторону улицы Труда», — сообщили в пресс-службе. Улица Российская является оживленной, при этом имеет по две полосы в каждую сторону. Перекрытие одной из них может увеличить время в пути. Водителей просят учитывать это обстоятельство при планировании маршрута. Ограничение движения следует учитывать при планировании маршрута Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Движение по улице Российской в Челябинске ограничат на пять дней. Об этом URA.RU 27 сентября сообщили в пресс-службе мэрии. «В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на инженерных коммуникациях до 2 октября ограничено движение транспорта на пересечении улиц Российская и Северная. Трафик ограничат в районе бассейна „Электрометаллург“ при движении по правой крайней полосе в сторону улицы Труда», — сообщили в пресс-службе. Улица Российская является оживленной, при этом имеет по две полосы в каждую сторону. Перекрытие одной из них может увеличить время в пути. Водителей просят учитывать это обстоятельство при планировании маршрута.