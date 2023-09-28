Житель Чусового обратился в ОНФ из-за опасного маршрута в школу

Чусовлянин обратил внимание на железнодорожный переезд, который необходимо обезопасить для детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель города Чусового Пермского края Александр Аннакулиев обратился в Общероссийский народный фронт. Горожанин просит общественников решить проблему безопасности передвижения школьников по городу. В частности, Аннакулиев обратил внимание на неогороженный железнодорожный переезд, через который вынуждены ходить дети. Проблему мужчина озвучил во время стрима, который вел ОНФ на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 27 сентября.

«В старой части города есть школа „Союз“ (бывшая школа №9). И вот эта школа находится за железнодорожными путями. Более пяти лет дети ходят по тротуару вдоль автодороги, которая идет через неогороженный ж/д переезд. Риск получить травму риск очень большой. Поэтому дети, чтобы себя обезопасить, передвигаются по перрону. Многие родители вынуждены отводить и встречать детей из школы поскольку опасаются за их жизнь», — рассказал Аннакулиев.

Горожанин также отметил, что в народе опасная дорога получила название «Гора смерти», поскольку здесь регулярно случаются аварии, в том числе, со смертельным исходом. Последняя крупная авария, напомнил Аннакулиев, произошла летом 2022 года, когда большегруз снес железнодорожный переезд. Мужчина обращался в местную администрацию по данной проблеме. Там ему ответили, что существуют «альтернативные пути подхода к школе, но не указали их».

В администрации Чусовского городского округа URA.RU сообщили, что местная управа отвечает только за подходы к ж/д переезду. В мэрии обещают отремонтировать тротуар «при условии выделения финансовых средств из бюджета». Данный вопрос будет решаться при формировании бюджета на 2025 год. Агентство также направило запрос в пресс-службу Свердловской железной дороги, ответ к моменту публикации новости в редакцию не поступил.