На кладбище ЧВК «Вагнер» под Екатеринбургом возложат цветы в память о Пригожине

Бойцы и неравнодушные свердловчане смогут почтить память Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Свердловской области смогут 1 октября почтить память руководителей ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, погибших в августе авиакатастрофе. В региональном представительстве частной военной компании URA.RU рассказали, что желающие могут возложить цветы к мемориалу на Аллее героев на Северном кладбище в Березовском.

«С момента чудовищной трагедии в небе над Тверской областью прошло уже более месяца, но многие отказываются поверить в гибель Героев России Евгения Викторовича Пригожина и Дмитрия Валерьевича Уткина. Они ушли от нас, хотя могли сделать так много для нашей Родины! Все желающие 1 октября могут возложить цветы на аллее героев ЧВК „Вагнер“ на Северном кладбище в Березовском и почтить память героев, отдавших жизнь за свою страну», — поделился организатор мероприятия.

Начало в 12:00. Нетрезвых посетителей не пустят на территорию кладбища.

Самолет, принадлежащий главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, разбился в Тверской области в конце августа. В момент падения бизнес-джета на борту находились десять человек. Среди пассажиров, по данным Росавиации, значились Пригожин и командир компании Дмитрий Уткин. Позже СК РФ подтвердил гибель всех пассажиров самолета. После трагедии основателя ЧВК тайно похоронилина Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.