В Нижнем Тагиле (Свердловская область) пьяный мужчина на «ВАЗ 2110» сбил 72-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшую госпитализировали с переломом голени и левого плеча, сообщили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области.
«Мужчина в состоянии алкогольного опьянения за рулем „ВАЗ 2110“ сбил 72-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. В результате происшествия пострадавшая с переломами голени и левого плеча госпитализирована в Нижнетагильскую городскую больницу», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Авария произошла 3 октября примерно в 18:30 возле дома на улице Орджоникидзе, 12. Полицейские пояснили, что водитель только с начала 2023 года за нарушение скоростного режима привлекался к административной ответственности уже четыре раза.
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