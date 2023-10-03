В Нижнем Тагиле пьяный водитель сбил пенсионерку. Фото

04 октября 2023 в 00:22 Размер текста - 17 +

Пострадавшую госпитализировали с переломом голени и левого плеча Фото: Илья Московец © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) пьяный мужчина на «ВАЗ 2110» сбил 72-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшую госпитализировали с переломом голени и левого плеча, сообщили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области. «Мужчина в состоянии алкогольного опьянения за рулем „ВАЗ 2110“ сбил 72-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. В результате происшествия пострадавшая с переломами голени и левого плеча госпитализирована в Нижнетагильскую городскую больницу», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла 3 октября примерно в 18:30 возле дома на улице Орджоникидзе, 12. Полицейские пояснили, что водитель только с начала 2023 года за нарушение скоростного режима привлекался к административной ответственности уже четыре раза. Фото: УГИБДД по Свердловской области Фото: УГИБДД по Свердловской области Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) пьяный мужчина на «ВАЗ 2110» сбил 72-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшую госпитализировали с переломом голени и левого плеча, сообщили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области. «Мужчина в состоянии алкогольного опьянения за рулем „ВАЗ 2110“ сбил 72-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. В результате происшествия пострадавшая с переломами голени и левого плеча госпитализирована в Нижнетагильскую городскую больницу», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла 3 октября примерно в 18:30 возле дома на улице Орджоникидзе, 12. Полицейские пояснили, что водитель только с начала 2023 года за нарушение скоростного режима привлекался к административной ответственности уже четыре раза.