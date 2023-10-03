03 октября 2023

В Нижнем Тагиле пьяный водитель сбил пенсионерку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшую госпитализировали с переломом голени и левого плеча Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) пьяный мужчина на «ВАЗ 2110» сбил 72-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшую госпитализировали с переломом голени и левого плеча, сообщили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области.

«Мужчина в состоянии алкогольного опьянения за рулем „ВАЗ 2110“ сбил 72-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. В результате происшествия пострадавшая с переломами голени и левого плеча госпитализирована в Нижнетагильскую городскую больницу», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла 3 октября примерно в 18:30 возле дома на улице Орджоникидзе, 12. Полицейские пояснили, что водитель только с начала 2023 года за нарушение скоростного режима привлекался к административной ответственности уже четыре раза.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) пьяный мужчина на «ВАЗ 2110» сбил 72-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшую госпитализировали с переломом голени и левого плеча, сообщили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области. «Мужчина в состоянии алкогольного опьянения за рулем „ВАЗ 2110“ сбил 72-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. В результате происшествия пострадавшая с переломами голени и левого плеча госпитализирована в Нижнетагильскую городскую больницу», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла 3 октября примерно в 18:30 возле дома на улице Орджоникидзе, 12. Полицейские пояснили, что водитель только с начала 2023 года за нарушение скоростного режима привлекался к административной ответственности уже четыре раза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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