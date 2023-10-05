В Пермском крае откроют 28 кабинетов психологической помощи для участников СВО

До конца года откроют еще 28 кабинетов психологической помощи Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Пермском крае по поручению губернатора региона Дмитрия Махонина к концу года откроют еще 28 кабинетов медико-психологического консультирования. Услугами психологов могут воспользоваться, как и гражданские лица, так и участники спецоперации. Психологи обучены работать с пациентами со стрессом, в том числе посттравматическим стрессовым расстройством, сообщает сайт администрации губернатора и правительства Пермского края.

«В ближайшие годы Минздрав Пермского края намерен продолжить работу по вопросам оказания психологической помощи участникам специальной военной операции. В планах краевого ведомства до конца 2023 года открыть 28 кабинетов медико-психологического консультирования», — говорится на сайте. Через год в регионе будет уже 35 кабинетов, а к концу 2026 года — 50.

Кабинеты медико-психологического консультирования в регионе начали открываться по приказу губернатора еще с 1 июня текущего года. На данный момент в крае открыто уже 16 таких кабинетов. Одной из причин развития сети кабинетов, как отмечает клинический психолог в поликлинике Пермского краевого клинического госпиталя для ветеранов войн Дарья Арапова, является желание помочь участникам спецоперации. По ее словам, у многих переживших боевые действия возникает ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство), реабилитация таких людей может занимать до года. Для этого есть множество методик, но Арапова предпочитает использовать беседу. Психолог также отмечает рост спроса на психологическую помощь и у родных и близких военнослужащих, сражающихся сейчас в зоне СВО.