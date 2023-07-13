Зрители помогут оплатить штраф екатеринбургскому Центру современной драматургии

14 июля 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

ЦСД должен будет выплатить 30 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Федеральная служба безопасности оштрафовала Центр современной драматургии на 30 тысяч рублей за нарушение требований к антитеррористической безопасности. Зрители решили помочь режиссеру Антону Бутакову с выплатой штрафа и попросили его номер карты, чтобы перечислить деньги. Такие комментарии появились в telegram-канале театра. «По 1000 скинемся, поможем театру. Пишите номер карты Антона», — написал один из неравнодушных зрителей в комментариях под постом о штрафе. Другая посетительницы ЦСД скинула меньше 1000 рублей, но озвучила свое желание помочь. Сам Бутаков сообщил, что не станет оспаривать решение суда, так как не видит в этом смысла. Ранее режиссера ЦСД вызывали в суд из-за нарушений норм антитеррористической безопасности. Режиссер также отметил, что штраф неизбежен. Также сотрудники ФСБ приходили в театр Николая Коляды, по итогам проверки на драматурга составили два протокола об административных нарушениях. Позднее Коляда заявил, что все недочеты устранят к 20 июня.

Федеральная служба безопасности оштрафовала Центр современной драматургии на 30 тысяч рублей за нарушение требований к антитеррористической безопасности. Зрители решили помочь режиссеру Антону Бутакову с выплатой штрафа и попросили его номер карты, чтобы перечислить деньги. Такие комментарии появились в telegram-канале театра. «По 1000 скинемся, поможем театру. Пишите номер карты Антона», — написал один из неравнодушных зрителей в комментариях под постом о штрафе. Другая посетительницы ЦСД скинула меньше 1000 рублей, но озвучила свое желание помочь. Сам Бутаков сообщил, что не станет оспаривать решение суда, так как не видит в этом смысла. Ранее режиссера ЦСД вызывали в суд из-за нарушений норм антитеррористической безопасности. Режиссер также отметил, что штраф неизбежен. Также сотрудники ФСБ приходили в театр Николая Коляды, по итогам проверки на драматурга составили два протокола об административных нарушениях. Позднее Коляда заявил, что все недочеты устранят к 20 июня.