13 июля 2023

Зрители помогут оплатить штраф екатеринбургскому Центру современной драматургии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Репетиция спектакля "Бесконечный апрель" в Центре современной драматургии. Екатеринбург, цсд, павловский дмитрий, спектакль бесконечный апрель
ЦСД должен будет выплатить 30 тысяч рублей Фото:

Федеральная служба безопасности оштрафовала Центр современной драматургии на 30 тысяч рублей за нарушение требований к антитеррористической безопасности. Зрители решили помочь режиссеру Антону Бутакову с выплатой штрафа и попросили его номер карты, чтобы перечислить деньги. Такие комментарии появились в telegram-канале театра.

«По 1000 скинемся, поможем театру. Пишите номер карты Антона», — написал один из неравнодушных зрителей в комментариях под постом о штрафе. Другая посетительницы ЦСД скинула меньше 1000 рублей, но озвучила свое желание помочь. Сам Бутаков сообщил, что не станет оспаривать решение суда, так как не видит в этом смысла.

Ранее режиссера ЦСД вызывали в суд из-за нарушений норм антитеррористической безопасности. Режиссер также отметил, что штраф неизбежен. Также сотрудники ФСБ приходили в театр Николая Коляды, по итогам проверки на драматурга составили два протокола об административных нарушениях. Позднее Коляда заявил, что все недочеты устранят к 20 июня.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Федеральная служба безопасности оштрафовала Центр современной драматургии на 30 тысяч рублей за нарушение требований к антитеррористической безопасности. Зрители решили помочь режиссеру Антону Бутакову с выплатой штрафа и попросили его номер карты, чтобы перечислить деньги. Такие комментарии появились в telegram-канале театра. «По 1000 скинемся, поможем театру. Пишите номер карты Антона», — написал один из неравнодушных зрителей в комментариях под постом о штрафе. Другая посетительницы ЦСД скинула меньше 1000 рублей, но озвучила свое желание помочь. Сам Бутаков сообщил, что не станет оспаривать решение суда, так как не видит в этом смысла. Ранее режиссера ЦСД вызывали в суд из-за нарушений норм антитеррористической безопасности. Режиссер также отметил, что штраф неизбежен. Также сотрудники ФСБ приходили в театр Николая Коляды, по итогам проверки на драматурга составили два протокола об административных нарушениях. Позднее Коляда заявил, что все недочеты устранят к 20 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...