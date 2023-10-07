Пропавшую в Пермском крае пенсионерку нашли мертвой

Пенсионерку нашли мертвой спустя пять дней поисков
В Пермском крае пропавшую пожилую женщину нашли мертвой. Об этом сообщил поисковый отряд «Регион 59». Поиски пенсионерки велись с третьего октября.
«Поселок Пожва, Юсьвинский МО, Пермский край. Найдена, погибла. Выражаем соболезнования родным и близким», — написал поисковый отряд в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
Третьего октября женщина ушла из дома и пропала. Поиски продолжались пять дней.
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