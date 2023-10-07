07 октября 2023
06 октября 2023

Пропавшую в Пермском крае пенсионерку нашли мертвой

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, полиция, оцепление, место происшествия, оцепление чп
Пенсионерку нашли мертвой спустя пять дней поисков Фото:

В Пермском крае пропавшую пожилую женщину нашли мертвой. Об этом сообщил поисковый отряд «Регион 59». Поиски пенсионерки велись с третьего октября.

«Поселок Пожва, Юсьвинский МО, Пермский край. Найдена, погибла. Выражаем соболезнования родным и близким», — написал поисковый отряд в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Третьего октября женщина ушла из дома и пропала. Поиски продолжались пять дней.

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В Пермском крае пропавшую пожилую женщину нашли мертвой. Об этом сообщил поисковый отряд «Регион 59». Поиски пенсионерки велись с третьего октября. «Поселок Пожва, Юсьвинский МО, Пермский край. Найдена, погибла. Выражаем соболезнования родным и близким», — написал поисковый отряд в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Третьего октября женщина ушла из дома и пропала. Поиски продолжались пять дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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