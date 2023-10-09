В Свердловской области подростки надругались над мальчиком и сняли это на видео

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Слепой мальчик манси Тимофей Пеликов в Верхнепышминской школе-интернат имени С.А.Мартиросяна. Свердловская область, Верхняя Пышма
Мальчика раздели до гола и сняли это на видео (архивное фото) Фото:

В Краснотурьинске (Свердловская область) двое подростком надругались над девятилетним мальчиком и сняли это на видео. В полицию, по данным источника, обратился отец пострадавшего.

«Мужчина сообщил полицейским, что с 1 по 31 мая двое подростков, издеваясь, раздели догола его сына. Все это они снимали на видео», — пишет РЕН ТВ, ссылаясь на источник.

Подростков задержали. Они признались в содеянном. Против них завели уголовное дело. При этом один из них состоит на учете в ПДН за побои. На учете числится и сам пострадавший ребенок. Его поставили за кражу. Кроме того, отец девятилетнего мальчика имеет семь судимостей. В СКР по Свердловской области от комментариев воздержались.

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В Краснотурьинске (Свердловская область) двое подростком надругались над девятилетним мальчиком и сняли это на видео. В полицию, по данным источника, обратился отец пострадавшего. «Мужчина сообщил полицейским, что с 1 по 31 мая двое подростков, издеваясь, раздели догола его сына. Все это они снимали на видео», — пишет РЕН ТВ, ссылаясь на источник. Подростков задержали. Они признались в содеянном. Против них завели уголовное дело. При этом один из них состоит на учете в ПДН за побои. На учете числится и сам пострадавший ребенок. Его поставили за кражу. Кроме того, отец девятилетнего мальчика имеет семь судимостей. В СКР по Свердловской области от комментариев воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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