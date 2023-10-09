В Свердловской области подростки надругались над мальчиком и сняли это на видео

09 октября 2023 в 15:18 Размер текста - 17 +

Мальчика раздели до гола и сняли это на видео (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Краснотурьинске (Свердловская область) двое подростком надругались над девятилетним мальчиком и сняли это на видео. В полицию, по данным источника, обратился отец пострадавшего. «Мужчина сообщил полицейским, что с 1 по 31 мая двое подростков, издеваясь, раздели догола его сына. Все это они снимали на видео», — пишет РЕН ТВ, ссылаясь на источник. Подростков задержали. Они признались в содеянном. Против них завели уголовное дело. При этом один из них состоит на учете в ПДН за побои. На учете числится и сам пострадавший ребенок. Его поставили за кражу. Кроме того, отец девятилетнего мальчика имеет семь судимостей. В СКР по Свердловской области от комментариев воздержались.

В Краснотурьинске (Свердловская область) двое подростком надругались над девятилетним мальчиком и сняли это на видео. В полицию, по данным источника, обратился отец пострадавшего. «Мужчина сообщил полицейским, что с 1 по 31 мая двое подростков, издеваясь, раздели догола его сына. Все это они снимали на видео», — пишет РЕН ТВ, ссылаясь на источник. Подростков задержали. Они признались в содеянном. Против них завели уголовное дело. При этом один из них состоит на учете в ПДН за побои. На учете числится и сам пострадавший ребенок. Его поставили за кражу. Кроме того, отец девятилетнего мальчика имеет семь судимостей. В СКР по Свердловской области от комментариев воздержались.