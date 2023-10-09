В Свердловской области подростки надругались над мальчиком и сняли это на видео

В Краснотурьинске (Свердловская область) двое подростком надругались над девятилетним мальчиком и сняли это на видео. В полицию, по данным источника, обратился отец пострадавшего.
«Мужчина сообщил полицейским, что с 1 по 31 мая двое подростков, издеваясь, раздели догола его сына. Все это они снимали на видео», — пишет РЕН ТВ, ссылаясь на источник.
Подростков задержали. Они признались в содеянном. Против них завели уголовное дело. При этом один из них состоит на учете в ПДН за побои. На учете числится и сам пострадавший ребенок. Его поставили за кражу. Кроме того, отец девятилетнего мальчика имеет семь судимостей. В СКР по Свердловской области от комментариев воздержались.
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