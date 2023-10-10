В Минздраве РФ высказались о ситуации с трехлетним Мишей Бахтиным со СМА

Минздрав РФ привлечет экспертов, чтобы рассмотреть обращение отца Миши Бахтина
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пикет по состоянию Миши Бахтина у здания прокуратуры Свердловской области. Екатеринбург , бахтин миша, бахтина яна
Дмитрий Бахтин попал на прием в Минздрав РФ Фото:
новость из сюжета
Родители Миши Бахтина со СМА борются за дорогостоящий препарат

Министерство здравоохранения России привлечет ведущих экспертов федеральных и региональных учреждений для разрешения конфликтной ситуации с выдачей препарата «Рисдиплам» Мише Бахтину, страдающему спинальной мышечной атрофией (СМА). Обращение в ведомство написал отец мальчика, который утром 10 октября вышел на одиночный пикет к зданию профильного министерства.

«Заместитель Министра здравоохранения РФ Евгения Котова и заместитель директора департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Ольга Чумакова встретились с отцом Миши Бахтина Дмитрием. В ходе более, чем часовой беседы в Общественной приемной Минздрава России, отца ребенка и адвоката семьи внимательно выслушали и предложили подать официальное обращение в Министерство, которое будет всесторонне и оперативно рассмотрено, в том числе с привлечением ведущих экспертов федеральных и региональных учреждений. Ранее родители мальчика из Екатеринбурга, страдающего спинальной мышечной атрофией, в Минздрав России не обращались», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства.

Ранее URA.RU писало о том, что отец Миши Бахтина со СМА вышел на одиночный пикет на Красную площадь. Дмитрий попросил о помощи президента РФ Владимира Путина. Во время пикета екатеринбуржца задержала полиция. Вся актуальная информация об истории семьи Бахтиных — в сюжете URA.RU.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерство здравоохранения России привлечет ведущих экспертов федеральных и региональных учреждений для разрешения конфликтной ситуации с выдачей препарата «Рисдиплам» Мише Бахтину, страдающему спинальной мышечной атрофией (СМА). Обращение в ведомство написал отец мальчика, который утром 10 октября вышел на одиночный пикет к зданию профильного министерства. «Заместитель Министра здравоохранения РФ Евгения Котова и заместитель директора департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Ольга Чумакова встретились с отцом Миши Бахтина Дмитрием. В ходе более, чем часовой беседы в Общественной приемной Минздрава России, отца ребенка и адвоката семьи внимательно выслушали и предложили подать официальное обращение в Министерство, которое будет всесторонне и оперативно рассмотрено, в том числе с привлечением ведущих экспертов федеральных и региональных учреждений. Ранее родители мальчика из Екатеринбурга, страдающего спинальной мышечной атрофией, в Минздрав России не обращались», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства. Ранее URA.RU писало о том, что отец Миши Бахтина со СМА вышел на одиночный пикет на Красную площадь. Дмитрий попросил о помощи президента РФ Владимира Путина. Во время пикета екатеринбуржца задержала полиция. Вся актуальная информация об истории семьи Бахтиных — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...