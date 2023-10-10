В Минздраве РФ высказались о ситуации с трехлетним Мишей Бахтиным со СМА

Министерство здравоохранения России привлечет ведущих экспертов федеральных и региональных учреждений для разрешения конфликтной ситуации с выдачей препарата «Рисдиплам» Мише Бахтину, страдающему спинальной мышечной атрофией (СМА). Обращение в ведомство написал отец мальчика, который утром 10 октября вышел на одиночный пикет к зданию профильного министерства.
«Заместитель Министра здравоохранения РФ Евгения Котова и заместитель директора департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Ольга Чумакова встретились с отцом Миши Бахтина Дмитрием. В ходе более, чем часовой беседы в Общественной приемной Минздрава России, отца ребенка и адвоката семьи внимательно выслушали и предложили подать официальное обращение в Министерство, которое будет всесторонне и оперативно рассмотрено, в том числе с привлечением ведущих экспертов федеральных и региональных учреждений. Ранее родители мальчика из Екатеринбурга, страдающего спинальной мышечной атрофией, в Минздрав России не обращались», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства.
Ранее URA.RU писало о том, что отец Миши Бахтина со СМА вышел на одиночный пикет на Красную площадь. Дмитрий попросил о помощи президента РФ Владимира Путина. Во время пикета екатеринбуржца задержала полиция. Вся актуальная информация об истории семьи Бахтиных — в сюжете URA.RU.
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