11 октября 2023

Челябинец несколько лет работал нефтяником по поддельным документам

© Служба новостей «URA.RU»
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Диплом о высшем образовании. Челябинск, диплом, образование, вуз, высшее образование, красный диплом
Челябинец предоставил для трудоустройства поддельный диплом об образовании Фото:

Житель Челябинска попал под следствие из-за поддельных документов, по которым он с 2021 года работал в нефтяной компании в Красноярском крае. Как сообщили URA.RU в пресс-службе МВД РФ, обман раскрыли в ходе сплошной проверки.

«Представитель нефтедобывающей буровой компании сообщил полиции, что в ходе сплошной проверки сотрудников предприятия на подлинность документов об образовании был выявлен факт предоставления поддельных дипломов. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 327 УК РФ („Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков“). Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», — сообщили URA.RU в пресс-службе МВД РФ.

В ведомстве рассказали, что после получения информации от представителя компании полицейские приступили к проверке. Направив запросы в учебные учреждения, они выяснили, что челябинец действительно обучался в одном из ВУЗов Шадринска в начале нулевых годов. Но из-за долгов не смог его закончить. Тогда он решил выбрать другой путь и в 2004 году купил диплом учителя информатики. Через пять лет он по той же схеме получил диплом по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». В 2021 году он воспользовался им при трудоустройстве.

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Житель Челябинска попал под следствие из-за поддельных документов, по которым он с 2021 года работал в нефтяной компании в Красноярском крае. Как сообщили URA.RU в пресс-службе МВД РФ, обман раскрыли в ходе сплошной проверки. «Представитель нефтедобывающей буровой компании сообщил полиции, что в ходе сплошной проверки сотрудников предприятия на подлинность документов об образовании был выявлен факт предоставления поддельных дипломов. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 327 УК РФ („Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков“). Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», — сообщили URA.RU в пресс-службе МВД РФ. В ведомстве рассказали, что после получения информации от представителя компании полицейские приступили к проверке. Направив запросы в учебные учреждения, они выяснили, что челябинец действительно обучался в одном из ВУЗов Шадринска в начале нулевых годов. Но из-за долгов не смог его закончить. Тогда он решил выбрать другой путь и в 2004 году купил диплом учителя информатики. Через пять лет он по той же схеме получил диплом по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». В 2021 году он воспользовался им при трудоустройстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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