Челябинец несколько лет работал нефтяником по поддельным документам

Челябинец предоставил для трудоустройства поддельный диплом об образовании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Челябинска попал под следствие из-за поддельных документов, по которым он с 2021 года работал в нефтяной компании в Красноярском крае. Как сообщили URA.RU в пресс-службе МВД РФ, обман раскрыли в ходе сплошной проверки.

«Представитель нефтедобывающей буровой компании сообщил полиции, что в ходе сплошной проверки сотрудников предприятия на подлинность документов об образовании был выявлен факт предоставления поддельных дипломов. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 327 УК РФ („Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков“). Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», — сообщили URA.RU в пресс-службе МВД РФ.

В ведомстве рассказали, что после получения информации от представителя компании полицейские приступили к проверке. Направив запросы в учебные учреждения, они выяснили, что челябинец действительно обучался в одном из ВУЗов Шадринска в начале нулевых годов. Но из-за долгов не смог его закончить. Тогда он решил выбрать другой путь и в 2004 году купил диплом учителя информатики. Через пять лет он по той же схеме получил диплом по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». В 2021 году он воспользовался им при трудоустройстве.