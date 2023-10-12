В УрФО значительно уменьшилось число долгостроев

Владимир Якушев: проблемных долгостроев в УрФО осталось 30

13 октября 2023 в 11:34 Размер текста - 17 +

По состоянию на 11 октября 2023 года, восстановлены права 2864 обманутых дольщиков Фото: Илья Московец © URA.RU С 2022 года из Единого реестра проблемных объектов (ЕРПО) исключили 106 долгостроев, к 2024 году планируется оставить в реестре минимум подобных объектов. Информация об этом появилась на официальном сайте полномочного представителя президента УрФО Владимира Якушева. «За 2022 год и девять месяцев 2023 года в Уральском федеральном округе восстановлены права 2864 дольщиков. Число проблемных объектов в ЕРПО сократилось до 30», — отмечает полпред. Планируется, что власти вместе с ППК «Фонд развития территорий» решат проблему и восстановят права около двух тысяч человек. Якушев отметил, что из 30 оставшихся долгостроев 24 — жилые объекты. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин уточнил, что за 2023 год в России уже восстановлены права 30 577 обманутых дольщиков, из которых за счет региональных механизмов проблема решилась у 16 941 человек. Инфографика: telegram-канал UrFO_INFO

С 2022 года из Единого реестра проблемных объектов (ЕРПО) исключили 106 долгостроев, к 2024 году планируется оставить в реестре минимум подобных объектов. Информация об этом появилась на официальном сайте полномочного представителя президента УрФО Владимира Якушева. «За 2022 год и девять месяцев 2023 года в Уральском федеральном округе восстановлены права 2864 дольщиков. Число проблемных объектов в ЕРПО сократилось до 30», — отмечает полпред. Планируется, что власти вместе с ППК «Фонд развития территорий» решат проблему и восстановят права около двух тысяч человек. Якушев отметил, что из 30 оставшихся долгостроев 24 — жилые объекты. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин уточнил, что за 2023 год в России уже восстановлены права 30 577 обманутых дольщиков, из которых за счет региональных механизмов проблема решилась у 16 941 человек.