13 октября 2023

Бастрыкин заинтересовался ДТП в Екатеринбурге, где пострадали двое детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Центральный аппарат ведомства Бастрыкина взял на контроль проверку ДТП Фото:

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить обстоятельства ДТП в Екатеринбурге, в котором пострадали 13-летняя девочка и семилетний мальчик. Об этом сообщили Информационном центре ведомства.

«Ход процессуальной проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК. Исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову поручено представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении», — рассказали в telegram-канале Информационного центра СК России.

Ранее URA.RU сообщало о ДТП, произошедшем в ночь на 11 октября в Екатеринбурге, в котором автомобиль Mercedes врезался в BMW. В машине BMW находилась семья, которая приехала в Екатеринбург из Краснодарского края. Травмы получили двое детей.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить обстоятельства ДТП в Екатеринбурге, в котором пострадали 13-летняя девочка и семилетний мальчик. Об этом сообщили Информационном центре ведомства. «Ход процессуальной проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК. Исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову поручено представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении», — рассказали в telegram-канале Информационного центра СК России. Ранее URA.RU сообщало о ДТП, произошедшем в ночь на 11 октября в Екатеринбурге, в котором автомобиль Mercedes врезался в BMW. В машине BMW находилась семья, которая приехала в Екатеринбург из Краснодарского края. Травмы получили двое детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...