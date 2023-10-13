Бастрыкин заинтересовался ДТП в Екатеринбурге, где пострадали двое детей

14 октября 2023 в 03:48 Размер текста - 17 +

Центральный аппарат ведомства Бастрыкина взял на контроль проверку ДТП Фото: Владимир Андреев © URA.RU Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить обстоятельства ДТП в Екатеринбурге, в котором пострадали 13-летняя девочка и семилетний мальчик. Об этом сообщили Информационном центре ведомства. «Ход процессуальной проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК. Исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову поручено представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении», — рассказали в telegram-канале Информационного центра СК России. Ранее URA.RU сообщало о ДТП, произошедшем в ночь на 11 октября в Екатеринбурге, в котором автомобиль Mercedes врезался в BMW. В машине BMW находилась семья, которая приехала в Екатеринбург из Краснодарского края. Травмы получили двое детей.

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить обстоятельства ДТП в Екатеринбурге, в котором пострадали 13-летняя девочка и семилетний мальчик. Об этом сообщили Информационном центре ведомства. «Ход процессуальной проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК. Исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову поручено представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении», — рассказали в telegram-канале Информационного центра СК России. Ранее URA.RU сообщало о ДТП, произошедшем в ночь на 11 октября в Екатеринбурге, в котором автомобиль Mercedes врезался в BMW. В машине BMW находилась семья, которая приехала в Екатеринбург из Краснодарского края. Травмы получили двое детей.