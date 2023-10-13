Бастрыкин заинтересовался ДТП в Екатеринбурге, где пострадали двое детей

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить обстоятельства ДТП в Екатеринбурге, в котором пострадали 13-летняя девочка и семилетний мальчик. Об этом сообщили Информационном центре ведомства.
«Ход процессуальной проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК. Исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову поручено представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении», — рассказали в telegram-канале Информационного центра СК России.
Ранее URA.RU сообщало о ДТП, произошедшем в ночь на 11 октября в Екатеринбурге, в котором автомобиль Mercedes врезался в BMW. В машине BMW находилась семья, которая приехала в Екатеринбург из Краснодарского края. Травмы получили двое детей.
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