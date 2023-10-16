Экс-начальника линейного отдела полиции Кольцово осудили за разглашение гостайны

Бывший начальник линейного отдела полиции аэропорта Кольцово Александр Панков получил два года лишения свободы условно. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
«Суд признал Панкова виновным и назначил ему наказание в видео двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также он лишен права занимать должности рядового и начальствующего состава в правоохранительных органах в течение двух лет», — пишет telegram-канал «Свердловский областной суд». Свою вину Панков не признал.
В ноябре 2021-го 36-летний Александр Панков, желая наладить отношения с руководителем службы безопасности АО УК «Аэропорты России», раскрыл данные, составляющие гостайну. После этого против мужчины было возбуждено уголовное дело.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.