16 октября 2023

Экс-начальника линейного отдела полиции Кольцово осудили за разглашение гостайны

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Панков получил два года условно Фото:

Бывший начальник линейного отдела полиции аэропорта Кольцово Александр Панков получил два года лишения свободы условно. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Суд признал Панкова виновным и назначил ему наказание в видео двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также он лишен права занимать должности рядового и начальствующего состава в правоохранительных органах в течение двух лет», — пишет telegram-канал «Свердловский областной суд». Свою вину Панков не признал.

В ноябре 2021-го 36-летний Александр Панков, желая наладить отношения с руководителем службы безопасности АО УК «Аэропорты России», раскрыл данные, составляющие гостайну. После этого против мужчины было возбуждено уголовное дело.

Панков получил два года условно
Панков получил два года условно
Фото:

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Бывший начальник линейного отдела полиции аэропорта Кольцово Александр Панков получил два года лишения свободы условно. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Суд признал Панкова виновным и назначил ему наказание в видео двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также он лишен права занимать должности рядового и начальствующего состава в правоохранительных органах в течение двух лет», — пишет telegram-канал «Свердловский областной суд». Свою вину Панков не признал. В ноябре 2021-го 36-летний Александр Панков, желая наладить отношения с руководителем службы безопасности АО УК «Аэропорты России», раскрыл данные, составляющие гостайну. После этого против мужчины было возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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