В Челябинске в четвертый раз выставили на торги недостроенный отель

17 октября 2023 в 23:22 Размер текста - 17 +

Четвертая попытка мэрии Челябинска пустить с молотка имущество «Каскада» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Челябинска в четвертый раз выставили на аукцион недостроенный гостиничный комплекс со степенью готовности 15% по Свердловскому проспекту. За недострой просят 22 млн 101 тысячу рублей. «Объект незавершенного строительства площадью 8 тысяч 665,2 квадратных метров, степенью готовности объекта 15%, расположенный по адресу: Челябинск, район Курчатовский, проспект Свердловский. Вид разрешенного использования земельного участка: предпринимательство; гостиничное обслуживание, торги начинаются от 22 млн 101 тысячи рублей», — говорится в документах комитета по управлению имуществом и земельным отношениям мэрии Челябинска, выложенном на сайте «Torgi.gov.ru». Недостроенный объект мэрия через суд изъяла в муниципальную собственность у фирмы «Каскад». Недострой трижды выставляли на торги, но аукционы так не состоялись. В последний раз торги сорвались в августе.

Власти Челябинска в четвертый раз выставили на аукцион недостроенный гостиничный комплекс со степенью готовности 15% по Свердловскому проспекту. За недострой просят 22 млн 101 тысячу рублей. «Объект незавершенного строительства площадью 8 тысяч 665,2 квадратных метров, степенью готовности объекта 15%, расположенный по адресу: Челябинск, район Курчатовский, проспект Свердловский. Вид разрешенного использования земельного участка: предпринимательство; гостиничное обслуживание, торги начинаются от 22 млн 101 тысячи рублей», — говорится в документах комитета по управлению имуществом и земельным отношениям мэрии Челябинска, выложенном на сайте «Torgi.gov.ru». Недостроенный объект мэрия через суд изъяла в муниципальную собственность у фирмы «Каскад». Недострой трижды выставляли на торги, но аукционы так не состоялись. В последний раз торги сорвались в августе.