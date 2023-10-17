В Челябинске в четвертый раз выставили на торги недостроенный отель

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Четвертая попытка мэрии Челябинска пустить с молотка имущество «Каскада» Фото:

Власти Челябинска в четвертый раз выставили на аукцион недостроенный гостиничный комплекс со степенью готовности 15% по Свердловскому проспекту. За недострой просят 22 млн 101 тысячу рублей.

«Объект незавершенного строительства площадью 8 тысяч 665,2 квадратных метров, степенью готовности объекта 15%, расположенный по адресу: Челябинск, район Курчатовский, проспект Свердловский. Вид разрешенного использования земельного участка: предпринимательство; гостиничное обслуживание, торги начинаются от 22 млн 101 тысячи рублей», — говорится в документах комитета по управлению имуществом и земельным отношениям мэрии Челябинска, выложенном на сайте «Torgi.gov.ru».

Недостроенный объект мэрия через суд изъяла в муниципальную собственность у фирмы «Каскад». Недострой трижды выставляли на торги, но аукционы так не состоялись. В последний раз торги сорвались в августе.

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Власти Челябинска в четвертый раз выставили на аукцион недостроенный гостиничный комплекс со степенью готовности 15% по Свердловскому проспекту. За недострой просят 22 млн 101 тысячу рублей. «Объект незавершенного строительства площадью 8 тысяч 665,2 квадратных метров, степенью готовности объекта 15%, расположенный по адресу: Челябинск, район Курчатовский, проспект Свердловский. Вид разрешенного использования земельного участка: предпринимательство; гостиничное обслуживание, торги начинаются от 22 млн 101 тысячи рублей», — говорится в документах комитета по управлению имуществом и земельным отношениям мэрии Челябинска, выложенном на сайте «Torgi.gov.ru». Недостроенный объект мэрия через суд изъяла в муниципальную собственность у фирмы «Каскад». Недострой трижды выставляли на торги, но аукционы так не состоялись. В последний раз торги сорвались в августе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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