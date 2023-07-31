В Челябинске сорвались торги по продаже двух недостроев. Скрин

В Челябинске сорвались торги по продаже недостроенных отеля и автозаправочной станции

01 августа 2023 в 12:53 Размер текста - 17 +

Торги по продаже недостроев были назначены на первое августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэрии Челябинска на публичных торгах не удалось реализовать два недостроя, которые были изъяты по суду у компаний ООО «Каскад» и ООО «Движение». Торги по продаже недостроенного отеля и автозаправочной станции сорвались уже в третий раз, на аукционы не была подана ни одна заявка, сообщается на сайте мэрии. «Предмет аукциона: объект незавершенного строительства площадью 8 665,2 квадратных метров со степенью готовности объекта 15%, расположенный по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район. Второй предмет аукциона — объект незавершенного строительства площадью застройки 558 квадратных метров со степенью готовности 50%, расположенный по адресу: город Челябинск, тракт Бродокалмакский. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционах не была подана ни одна заявка», — говорится на сайте. Начальная стоимость недостроенного отеля, расположенного в Курчатовском районе, составляла на торгах 22 млн 101 тысячу рублей. Стартовая цена второго лота — автозаправочной станции — 1 млн 489 тысяч рублей. Торги были назначены на первое августа. Недостроенная автозаправочная станция расположена недалеко от Первого озера, на Бродокалмаком тракте Скрин: публичная кадастровая карта Недостроенный отель площадью 8 тысяч 665 квадратных метров со степенью готовности объекта 15% находится в Челябинске в Курчатовском районе Скрин: публичная кадастровая карта

Мэрии Челябинска на публичных торгах не удалось реализовать два недостроя, которые были изъяты по суду у компаний ООО «Каскад» и ООО «Движение». Торги по продаже недостроенного отеля и автозаправочной станции сорвались уже в третий раз, на аукционы не была подана ни одна заявка, сообщается на сайте мэрии. «Предмет аукциона: объект незавершенного строительства площадью 8 665,2 квадратных метров со степенью готовности объекта 15%, расположенный по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район. Второй предмет аукциона — объект незавершенного строительства площадью застройки 558 квадратных метров со степенью готовности 50%, расположенный по адресу: город Челябинск, тракт Бродокалмакский. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционах не была подана ни одна заявка», — говорится на сайте. Начальная стоимость недостроенного отеля, расположенного в Курчатовском районе, составляла на торгах 22 млн 101 тысячу рублей. Стартовая цена второго лота — автозаправочной станции — 1 млн 489 тысяч рублей. Торги были назначены на первое августа.