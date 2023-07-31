31 июля 2023

В Челябинске сорвались торги по продаже двух недостроев. Скрин

В Челябинске сорвались торги по продаже недостроенных отеля и автозаправочной станции
© Служба новостей «URA.RU»
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Обход Борисом Дубровским мест строительства конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС на набережной реки Миасс возле цирка. Челябинск, утки, недострой, улица свободы4
Торги по продаже недостроев были назначены на первое августа Фото:

Мэрии Челябинска на публичных торгах не удалось реализовать два недостроя, которые были изъяты по суду у компаний ООО «Каскад» и ООО «Движение». Торги по продаже недостроенного отеля и автозаправочной станции сорвались уже в третий раз, на аукционы не была подана ни одна заявка, сообщается на сайте мэрии.

«Предмет аукциона: объект незавершенного строительства площадью 8 665,2 квадратных метров со степенью готовности объекта 15%, расположенный по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район. Второй предмет аукциона — объект незавершенного строительства площадью застройки 558 квадратных метров со степенью готовности 50%, расположенный по адресу: город Челябинск, тракт Бродокалмакский. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционах не была подана ни одна заявка», — говорится на сайте.

Начальная стоимость недостроенного отеля, расположенного в Курчатовском районе, составляла на торгах 22 млн 101 тысячу рублей. Стартовая цена второго лота — автозаправочной станции — 1 млн 489 тысяч рублей. Торги были назначены на первое августа.

Недостроенная автозаправочная станция расположена недалеко от Первого озера, на Бродокалмаком тракте
Недостроенная автозаправочная станция расположена недалеко от Первого озера, на Бродокалмаком тракте
Недостроенный отель площадью 8 тысяч 665 квадратных метров со степенью готовности объекта 15% находится в Челябинске в Курчатовском районе
Недостроенный отель площадью 8 тысяч 665 квадратных метров со степенью готовности объекта 15% находится в Челябинске в Курчатовском районе

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Мэрии Челябинска на публичных торгах не удалось реализовать два недостроя, которые были изъяты по суду у компаний ООО «Каскад» и ООО «Движение». Торги по продаже недостроенного отеля и автозаправочной станции сорвались уже в третий раз, на аукционы не была подана ни одна заявка, сообщается на сайте мэрии. «Предмет аукциона: объект незавершенного строительства площадью 8 665,2 квадратных метров со степенью готовности объекта 15%, расположенный по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район. Второй предмет аукциона — объект незавершенного строительства площадью застройки 558 квадратных метров со степенью готовности 50%, расположенный по адресу: город Челябинск, тракт Бродокалмакский. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционах не была подана ни одна заявка», — говорится на сайте. Начальная стоимость недостроенного отеля, расположенного в Курчатовском районе, составляла на торгах 22 млн 101 тысячу рублей. Стартовая цена второго лота — автозаправочной станции — 1 млн 489 тысяч рублей. Торги были назначены на первое августа.
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