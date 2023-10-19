Электросети в 27 челябинских муниципалитетах сменили владельца

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Бренды ПМЭФ, россети
Компания «Россети Урал» продолжила консолидацию активов Фото:

Электросети в 27 муниципалитетах Челябинской области сменили владельца. Как рассказали в пресс-службе компании «Россети Урал», под управление холдинга перешли объекты в 70 населенных пунктах.

«Компания „Россети Урал“ победила в торгах по продаже электросетевого комплекса компании-банкрота „АЭС Инвест“. Электросетевой комплекс расположен на территории 27 муниципальных образований, где находится порядка 70 населенных пунктов», — рассказали в Россетях.

Объекты перешли в в Агаповском, Ашинском, Брединском районах, Копейске, Кыштыме, Златоусте и других территориях. Энергетики привели несколько примеров. Так, компания приняла в эксплуатацию электросетевые активы завода «Златмаш» в Златоусте. Принятые на баланс активы модернизируют, увеличивая надежность их эксплуатации.

Сетевая компания с 2019 года эксплуатировала объекты по договору аренды с конкурсным управляющим банкрота «АЭС Инвест». До середины 2018 года данное предприятие являлось вторым «котлодержателем» в регионе. Фирма аффилирована с бенефициарами ПАО «Челябэнергосбыт» (группа «Межрегионсоюзэнерго»). Компания перестала работать как сетевая компания одновременно с лишением «Челябэнергосбыта» статуса гарантирующего поставщика.

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Электросети в 27 муниципалитетах Челябинской области сменили владельца. Как рассказали в пресс-службе компании «Россети Урал», под управление холдинга перешли объекты в 70 населенных пунктах. «Компания „Россети Урал“ победила в торгах по продаже электросетевого комплекса компании-банкрота „АЭС Инвест“. Электросетевой комплекс расположен на территории 27 муниципальных образований, где находится порядка 70 населенных пунктов», — рассказали в Россетях. Объекты перешли в в Агаповском, Ашинском, Брединском районах, Копейске, Кыштыме, Златоусте и других территориях. Энергетики привели несколько примеров. Так, компания приняла в эксплуатацию электросетевые активы завода «Златмаш» в Златоусте. Принятые на баланс активы модернизируют, увеличивая надежность их эксплуатации. Сетевая компания с 2019 года эксплуатировала объекты по договору аренды с конкурсным управляющим банкрота «АЭС Инвест». До середины 2018 года данное предприятие являлось вторым «котлодержателем» в регионе. Фирма аффилирована с бенефициарами ПАО «Челябэнергосбыт» (группа «Межрегионсоюзэнерго»). Компания перестала работать как сетевая компания одновременно с лишением «Челябэнергосбыта» статуса гарантирующего поставщика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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