Электросети в 27 челябинских муниципалитетах сменили владельца

Компания «Россети Урал» продолжила консолидацию активов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Электросети в 27 муниципалитетах Челябинской области сменили владельца. Как рассказали в пресс-службе компании «Россети Урал», под управление холдинга перешли объекты в 70 населенных пунктах.

«Компания „Россети Урал“ победила в торгах по продаже электросетевого комплекса компании-банкрота „АЭС Инвест“. Электросетевой комплекс расположен на территории 27 муниципальных образований, где находится порядка 70 населенных пунктов», — рассказали в Россетях.

Объекты перешли в в Агаповском, Ашинском, Брединском районах, Копейске, Кыштыме, Златоусте и других территориях. Энергетики привели несколько примеров. Так, компания приняла в эксплуатацию электросетевые активы завода «Златмаш» в Златоусте. Принятые на баланс активы модернизируют, увеличивая надежность их эксплуатации.

Сетевая компания с 2019 года эксплуатировала объекты по договору аренды с конкурсным управляющим банкрота «АЭС Инвест». До середины 2018 года данное предприятие являлось вторым «котлодержателем» в регионе. Фирма аффилирована с бенефициарами ПАО «Челябэнергосбыт» (группа «Межрегионсоюзэнерго»). Компания перестала работать как сетевая компания одновременно с лишением «Челябэнергосбыта» статуса гарантирующего поставщика.