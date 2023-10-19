Екатеринбуржцы переживают из-за брошенной на трассе машины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Машина стоит на 87 км ЕКАД (архивное фото) Фото:

На 87 км Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) больше недели стоит автомобиль. Читатели URA.RU беспокоятся, что водитель мог попасть в аварию.

«Я на работу езжу, вижу эту машину уже больше недели. Она стоит на 87 км ЕКАД. Переживаю, что с водителем могло случиться что-то плохое», — рассказал один читатель. Второй добавил, что водитель мог попасть в аварию.

Также читатель рассказал, что у машины пробито правое колесо. «Я не стал заглядывать внутрь, было страшно, но заметил, что пробито переднее правое колесо», — пояснил собеседник агентства.

Корреспондент обратился в пресс-службу отделения пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. В ведомстве пояснили, что информация о данном автомобиле им не поступала.

Брошенная на автодороге машина
Брошенная на автодороге машина
Фото:

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На 87 км Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) больше недели стоит автомобиль. Читатели URA.RU беспокоятся, что водитель мог попасть в аварию. «Я на работу езжу, вижу эту машину уже больше недели. Она стоит на 87 км ЕКАД. Переживаю, что с водителем могло случиться что-то плохое», — рассказал один читатель. Второй добавил, что водитель мог попасть в аварию. Также читатель рассказал, что у машины пробито правое колесо. «Я не стал заглядывать внутрь, было страшно, но заметил, что пробито переднее правое колесо», — пояснил собеседник агентства. Корреспондент обратился в пресс-службу отделения пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. В ведомстве пояснили, что информация о данном автомобиле им не поступала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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