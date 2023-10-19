Екатеринбуржцы переживают из-за брошенной на трассе машины. Фото

19 октября 2023 в 18:07 Размер текста - 17 +

Машина стоит на 87 км ЕКАД (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На 87 км Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) больше недели стоит автомобиль. Читатели URA.RU беспокоятся, что водитель мог попасть в аварию. «Я на работу езжу, вижу эту машину уже больше недели. Она стоит на 87 км ЕКАД. Переживаю, что с водителем могло случиться что-то плохое», — рассказал один читатель. Второй добавил, что водитель мог попасть в аварию. Также читатель рассказал, что у машины пробито правое колесо. «Я не стал заглядывать внутрь, было страшно, но заметил, что пробито переднее правое колесо», — пояснил собеседник агентства. Корреспондент обратился в пресс-службу отделения пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. В ведомстве пояснили, что информация о данном автомобиле им не поступала. Брошенная на автодороге машина Фото: предоставлено читателем URA.RU

На 87 км Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) больше недели стоит автомобиль. Читатели URA.RU беспокоятся, что водитель мог попасть в аварию. «Я на работу езжу, вижу эту машину уже больше недели. Она стоит на 87 км ЕКАД. Переживаю, что с водителем могло случиться что-то плохое», — рассказал один читатель. Второй добавил, что водитель мог попасть в аварию. Также читатель рассказал, что у машины пробито правое колесо. «Я не стал заглядывать внутрь, было страшно, но заметил, что пробито переднее правое колесо», — пояснил собеседник агентства. Корреспондент обратился в пресс-службу отделения пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. В ведомстве пояснили, что информация о данном автомобиле им не поступала.