На 87 км Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) больше недели стоит автомобиль. Читатели URA.RU беспокоятся, что водитель мог попасть в аварию.
«Я на работу езжу, вижу эту машину уже больше недели. Она стоит на 87 км ЕКАД. Переживаю, что с водителем могло случиться что-то плохое», — рассказал один читатель. Второй добавил, что водитель мог попасть в аварию.
Также читатель рассказал, что у машины пробито правое колесо. «Я не стал заглядывать внутрь, было страшно, но заметил, что пробито переднее правое колесо», — пояснил собеседник агентства.
Корреспондент обратился в пресс-службу отделения пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. В ведомстве пояснили, что информация о данном автомобиле им не поступала.
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