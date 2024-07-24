«Сделаю рожу кирпичом»: в Анапе судят главу свердловского хостела за кражу денег у стариков

В Анапе судят главу хостела Каменска-Уральского за кражу денег у стариков

25 июля 2024 в 08:54 Размер текста - 17 +

Татьяна Ляхова много думала о деньгах и видела о них вещие сны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Анапе стартовал суд над хозяйкой «Хостел Комфорт» Татьяной Ляховой из Каменска-Уральского (Свердловская область). Ее обвиняют в краже полумиллиона у постояльца Анатолия Зиновьева, который умер в стенах учреждения. В распоряжении URA.RU оказалась распечатка сообщений женщины, которыми она обменивалась с коллегой, и которые были зачитаны на процессе судьей. Юрист Сергей Барсуков заявил URA.RU, что в переписке усматривается корыстный умысел главы приюта в отношении денег обездоленных людей. Статья по теме Канадка прилетела на Урал разгадать тайну смерти своего отца В сообщениях Ляховой красной нитью прослеживается тема финансов и интерес к накоплениям постояльцев. Она рассуждает, сколько у кого на счете лежит, как можно снять эти средства, что ответить на вопросы родственников и даже рассказывает вещие сны о деньгах. Все рассуждения относительно чужих капиталов хозяйка приюта перемежает нецензурной бранью. «Вообще такая странная история с этой родственницей, я вот вообще думаю, почему мы сейчас должны отдавать деньги (нецензурное слово)? Вот почему мы должны отдавать деньги, а она будет доплачивать, а завтра скажет — идите (нецензурное слово), он мне никто, и че?» — рассуждала Татьяна Ляхова. О ком говорит Ляхова — доподлинно неизвестно, но можно предположить, что речь идет о ком-то из постояльцев и его родне. «Я всю голову сломала, чтобы замутить, чтобы ей их [деньги] не отдать обратно», — признавалась коллеге Ляхова. «Она [родственница постояльца] просто не знает точно, сколько там [денег на карте], но предполагает, что больше. Я ей говорю, что там 53 тысячи было (нецензурное слово), а она говорит, что там больше должно быть. <…> сама очкую, потому что знаешь, сколько я сняла. <…> Что, если нам счет заблокировать, сможет она что-нибудь узнать? Просто рожу кирпичом сделать, да и все», — размышляла руководитель хостела о банковской карте постояльца. По версии следствия, хозяйка приюта может быть причастна к исчезновению денег постояльцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Ну короче без всяких проблем мы подали заявление на перевыпуск карты, у богача [постояльца] 86 тысяч, 50 из них мы сняли, и то хлеб, конечно, но не 800», — писала Татьяна Ляхова коллеге. «Ну знаешь, пофиг, и то вперед, он видишь у нас миллионеристый какой», — отвечала та. «Слушай, Зиновьева меня (нецензурное слово), ей надо с ним [постояльцем Анатолием Зиновьевым] поговорить. Дайте ему позвонить <…>. Она мне, если честно, уже всю плешь съела. Я даже не знаю, как с ней диалог строить, то ли давать ему позвонить, то ли не давать». «Аня, дай, пожалуйста, Зиновьеву позвонить своей жене. Прям на громкой связи и слушай, че она будет ему говорить». «Про деньги-то не спрашивала у него?» — интересовалась Ляхова у коллеги опять же про своего постояльца и его разговоры с родственниками. Пожилой мужчина попал в хостел, умер, а его накопления исчезли (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Здесь речь идет о постояльце Анатолии Зиновьеве и его бывшей жене Валентине. Они были в разводе, но жили вместе и имели совместные накопления. Мужчина был болен, попал в психиатрическую клинику, а потом в хостел, где вскоре внезапно умер. После его смерти родные заподозрили, что со счета мужчины пропала крупная сумма и обратились в полицию. Как рассказывала URA.RU дочь покойного, которая прилетела в Каменск-Уральский из Канады, за все время пребывания в хостеле ей ни разу не дали поговорить по телефону с отцом. «Я забыла тебе еще рассказать <…>, что Зиновьева (избил) Фролов <…>, у него на шее такая царапина сильная и он сейчас в таком неважном состоянии, не жрет (нецензурная брань). А я-то волнуюсь за деньги, которые у него на карте, вывести их что ли (нецензурное слово), снять», — писала о тех событиях Ляхова. «Я ведь вспомнила, какой мне сегодня сон приснился, что я сижу в ванной, полной какашек, такие короче какахи толстые, и я фу (нецензурное слово) какая (нецензурное слово). И короче начинаю их выкидывать из ванны и они превращаются в копченую колбасу. Вот так и перед нами сегодня деньги замаячили, но мы их х… (нецензурное слово) получили. Мне, кстати, часто вещие сны снятся», — признавалась подруге Ляхова. Виновна или нет Ляхова, решит суд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Суд над ней уже стартовал в Анапе, поскольку последний эпизод кражи, в которой обвиняют главу хостела, был совершен на курорте — там отдыхала Ляхова и там же, по версии следствия, сняла с карты уже покойного Зиновьева последние деньги. «В суде были исследованы материалы уголовного дела, показания свидетелей, в том числе и переписка Ляховой с коллегой. Эти сообщения были зачитаны судьей и свидетельствуют о корыстном умысле подсудимой. Что касается Ляховой, то она от дачи показаний отказалась», — рассказал юрист Барсуков. Он добавил, что судебное следствие уже закончено, на 14 августа назначены прения. Сама Татьяна Ляхова пообещала агентству прокомментировать ситуацию позднее. Ранее она заявляла, что не брала ни у кого никаких денег. К слову, женщина уже была судима за мошенничество. Тогда она, пользуясь служебным положением, обманула и сняла с карты психически больной постоялицы 470 рублей. 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В Анапе стартовал суд над хозяйкой «Хостел Комфорт» Татьяной Ляховой из Каменска-Уральского (Свердловская область). Ее обвиняют в краже полумиллиона у постояльца Анатолия Зиновьева, который умер в стенах учреждения. В распоряжении URA.RU оказалась распечатка сообщений женщины, которыми она обменивалась с коллегой, и которые были зачитаны на процессе судьей. Юрист Сергей Барсуков заявил URA.RU, что в переписке усматривается корыстный умысел главы приюта в отношении денег обездоленных людей. В сообщениях Ляховой красной нитью прослеживается тема финансов и интерес к накоплениям постояльцев. Она рассуждает, сколько у кого на счете лежит, как можно снять эти средства, что ответить на вопросы родственников и даже рассказывает вещие сны о деньгах. Все рассуждения относительно чужих капиталов хозяйка приюта перемежает нецензурной бранью. «Вообще такая странная история с этой родственницей, я вот вообще думаю, почему мы сейчас должны отдавать деньги (нецензурное слово)? Вот почему мы должны отдавать деньги, а она будет доплачивать, а завтра скажет — идите (нецензурное слово), он мне никто, и че?» — рассуждала Татьяна Ляхова. О ком говорит Ляхова — доподлинно неизвестно, но можно предположить, что речь идет о ком-то из постояльцев и его родне. «Я всю голову сломала, чтобы замутить, чтобы ей их [деньги] не отдать обратно», — признавалась коллеге Ляхова. «Она [родственница постояльца] просто не знает точно, сколько там [денег на карте], но предполагает, что больше. Я ей говорю, что там 53 тысячи было (нецензурное слово), а она говорит, что там больше должно быть. <…> сама очкую, потому что знаешь, сколько я сняла. <…> Что, если нам счет заблокировать, сможет она что-нибудь узнать? Просто рожу кирпичом сделать, да и все», — размышляла руководитель хостела о банковской карте постояльца. «Ну короче без всяких проблем мы подали заявление на перевыпуск карты, у богача [постояльца] 86 тысяч, 50 из них мы сняли, и то хлеб, конечно, но не 800», — писала Татьяна Ляхова коллеге. «Ну знаешь, пофиг, и то вперед, он видишь у нас миллионеристый какой», — отвечала та. «Слушай, Зиновьева меня (нецензурное слово), ей надо с ним [постояльцем Анатолием Зиновьевым] поговорить. Дайте ему позвонить <…>. Она мне, если честно, уже всю плешь съела. Я даже не знаю, как с ней диалог строить, то ли давать ему позвонить, то ли не давать». «Аня, дай, пожалуйста, Зиновьеву позвонить своей жене. Прям на громкой связи и слушай, че она будет ему говорить». «Про деньги-то не спрашивала у него?» — интересовалась Ляхова у коллеги опять же про своего постояльца и его разговоры с родственниками. Здесь речь идет о постояльце Анатолии Зиновьеве и его бывшей жене Валентине. Они были в разводе, но жили вместе и имели совместные накопления. Мужчина был болен, попал в психиатрическую клинику, а потом в хостел, где вскоре внезапно умер. После его смерти родные заподозрили, что со счета мужчины пропала крупная сумма и обратились в полицию. Как рассказывала URA.RU дочь покойного, которая прилетела в Каменск-Уральский из Канады, за все время пребывания в хостеле ей ни разу не дали поговорить по телефону с отцом. «Я забыла тебе еще рассказать <…>, что Зиновьева (избил) Фролов <…>, у него на шее такая царапина сильная и он сейчас в таком неважном состоянии, не жрет (нецензурная брань). А я-то волнуюсь за деньги, которые у него на карте, вывести их что ли (нецензурное слово), снять», — писала о тех событиях Ляхова. «Я ведь вспомнила, какой мне сегодня сон приснился, что я сижу в ванной, полной какашек, такие короче какахи толстые, и я фу (нецензурное слово) какая (нецензурное слово). И короче начинаю их выкидывать из ванны и они превращаются в копченую колбасу. Вот так и перед нами сегодня деньги замаячили, но мы их х… (нецензурное слово) получили. Мне, кстати, часто вещие сны снятся», — признавалась подруге Ляхова. Суд над ней уже стартовал в Анапе, поскольку последний эпизод кражи, в которой обвиняют главу хостела, был совершен на курорте — там отдыхала Ляхова и там же, по версии следствия, сняла с карты уже покойного Зиновьева последние деньги. «В суде были исследованы материалы уголовного дела, показания свидетелей, в том числе и переписка Ляховой с коллегой. Эти сообщения были зачитаны судьей и свидетельствуют о корыстном умысле подсудимой. Что касается Ляховой, то она от дачи показаний отказалась», — рассказал юрист Барсуков. Он добавил, что судебное следствие уже закончено, на 14 августа назначены прения. Сама Татьяна Ляхова пообещала агентству прокомментировать ситуацию позднее. Ранее она заявляла, что не брала ни у кого никаких денег. К слову, женщина уже была судима за мошенничество. Тогда она, пользуясь служебным положением, обманула и сняла с карты психически больной постоялицы 470 рублей.