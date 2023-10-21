Рэпер Канье Уэст, мечтавший быть как Путин, передумал участвовать в президентских выборах США

Американский рэпер Канье Уэст, выражавший симпатии российскому лидеру Владимиру Путину, ранее намеревался участвовать в президентских выборах США в 2024 году, но теперь знаменитый музыкант поменял свои планы и отказался от выдвижения. Об этом рассказал его личный адвокат Брюс Маркс.
«Канье Уэст не является кандидатом на пост президента в 2024 году», — передает слова Маркса журнал Rolling Stone. В материале добавили, что это решение подтверждается тем, что комитет, который выполнял функции руководства избирательной кампанией артиста, больше не активен. В настоящее время, у комитета имеется совсем небольшая сумма денег, заключили в журнале.
Канье Уэст, сменивший своей имя на Йе, сравнивал себя с президентом РФ Владимиром Путиным и называл себя королем культуры. Он мечтал посетить Россию и встретиться с российским лидером. Рэпер заявлял о своих планах баллотироваться в президенты США на выборах в 2024 году и стать вторым чернокожим президентом в истории Америки, передают «
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