Рэпер Канье Уэст, мечтавший быть как Путин, передумал участвовать в президентских выборах США

Рэпер Канье Уэст не будет баллотироваться в президенты США
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Канье Уэст отныне не является кандидатом в президенты США, заявил Брюс Маркс Фото:

Американский рэпер Канье Уэст, выражавший симпатии российскому лидеру Владимиру Путину, ранее намеревался участвовать в президентских выборах США в 2024 году, но теперь знаменитый музыкант поменял свои планы и отказался от выдвижения. Об этом рассказал его личный адвокат Брюс Маркс.

«Канье Уэст не является кандидатом на пост президента в 2024 году», — передает слова Маркса журнал Rolling Stone. В материале добавили, что это решение подтверждается тем, что комитет, который выполнял функции руководства избирательной кампанией артиста, больше не активен. В настоящее время, у комитета имеется совсем небольшая сумма денег, заключили в журнале.

Канье Уэст, сменивший своей имя на Йе, сравнивал себя с президентом РФ Владимиром Путиным и называл себя королем культуры. Он мечтал посетить Россию и встретиться с российским лидером. Рэпер заявлял о своих планах баллотироваться в президенты США на выборах в 2024 году и стать вторым чернокожим президентом в истории Америки, передают «Дни.ру».

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Американский рэпер Канье Уэст, выражавший симпатии российскому лидеру Владимиру Путину, ранее намеревался участвовать в президентских выборах США в 2024 году, но теперь знаменитый музыкант поменял свои планы и отказался от выдвижения. Об этом рассказал его личный адвокат Брюс Маркс. «Канье Уэст не является кандидатом на пост президента в 2024 году», — передает слова Маркса журнал Rolling Stone. В материале добавили, что это решение подтверждается тем, что комитет, который выполнял функции руководства избирательной кампанией артиста, больше не активен. В настоящее время, у комитета имеется совсем небольшая сумма денег, заключили в журнале. Канье Уэст, сменивший своей имя на Йе, сравнивал себя с президентом РФ Владимиром Путиным и называл себя королем культуры. Он мечтал посетить Россию и встретиться с российским лидером. Рэпер заявлял о своих планах баллотироваться в президенты США на выборах в 2024 году и стать вторым чернокожим президентом в истории Америки, передают «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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