В Тюмени импортозаместили обувь от Канье Уэста. Реплика стоит в 13 раз дешевле оригинала. Фото

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Обувь, похожая на бренд Канье Уэста, в 13 раз дешевле оригинала Фото:
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В тюменском магазине сети «Твое» продают реплику тапок от рэпера Канье Уэста. Товар на полках сети обнаружил корреспондент URA.RU. Цена обуви в 13 раз ниже стоимости оригинала.

«В тюменском магазине „Твое“ продают сандалии, создавая которые дизайнер явно вдохновился тапками, придуманными Канье Уэстом, которые он выпускает под брендом YEEZY. При этом цена товара в Тюмени — 1 699 рублей, по скидке. Оригинал стоит в разы дороже», — передает корреспондент URA.RU.

На полках «Твое» в Тюмени сандалии представлены в двух цветах — бежевом и черном. У оригинальных YEEZY линейка более широкая. Цена на обувь от Канье Уэста составляет порядка 440 долларов США (согласно данным ритейлера Farfetch), что по курсу ЦБ РФ — 23 425 рублей.

URA.RU направило запрос в магазин «Твое». Ранее агентство писало, что на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, иностранные бренды начали уходить из России. Их место занимают отечественные аналоги. Так, сеть «Макдоналдс» заменили рестораны «Вкусно — и точка», а альтернативой Coca-Cola, Fanta и Sprite стали напитки бренда «Очаково».

Реплика обуви от американского репера представлена в тюменском магазине
Фото:
А так выглядит оригинал
Фото:

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В тюменском магазине сети «Твое» продают реплику тапок от рэпера Канье Уэста. Товар на полках сети обнаружил корреспондент URA.RU. Цена обуви в 13 раз ниже стоимости оригинала. «В тюменском магазине „Твое“ продают сандалии, создавая которые дизайнер явно вдохновился тапками, придуманными Канье Уэстом, которые он выпускает под брендом YEEZY. При этом цена товара в Тюмени — 1 699 рублей, по скидке. Оригинал стоит в разы дороже», — передает корреспондент URA.RU. На полках «Твое» в Тюмени сандалии представлены в двух цветах — бежевом и черном. У оригинальных YEEZY линейка более широкая. Цена на обувь от Канье Уэста составляет порядка 440 долларов США (согласно данным ритейлера Farfetch), что по курсу ЦБ РФ — 23 425 рублей. URA.RU направило запрос в магазин «Твое». Ранее агентство писало, что на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, иностранные бренды начали уходить из России. Их место занимают отечественные аналоги. Так, сеть «Макдоналдс» заменили рестораны «Вкусно — и точка», а альтернативой Coca-Cola, Fanta и Sprite стали напитки бренда «Очаково».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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