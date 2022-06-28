В Тюмени импортозаместили обувь от Канье Уэста. Реплика стоит в 13 раз дешевле оригинала. Фото 28 июня 2022 в 12:10 Размер текста - 17 + Обувь, похожая на бренд Канье Уэста, в 13 раз дешевле оригинала Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В тюменском магазине сети «Твое» продают реплику тапок от рэпера Канье Уэста. Товар на полках сети обнаружил корреспондент URA.RU. Цена обуви в 13 раз ниже стоимости оригинала. «В тюменском магазине „Твое“ продают сандалии, создавая которые дизайнер явно вдохновился тапками, придуманными Канье Уэстом, которые он выпускает под брендом YEEZY. При этом цена товара в Тюмени — 1 699 рублей, по скидке. Оригинал стоит в разы дороже», — передает корреспондент URA.RU. На полках «Твое» в Тюмени сандалии представлены в двух цветах — бежевом и черном. У оригинальных YEEZY линейка более широкая. Цена на обувь от Канье Уэста составляет порядка 440 долларов США (согласно данным ритейлера Farfetch), что по курсу ЦБ РФ — 23 425 рублей. URA.RU направило запрос в магазин «Твое». Ранее агентство писало, что на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, иностранные бренды начали уходить из России. Их место занимают отечественные аналоги. Так, сеть «Макдоналдс» заменили рестораны «Вкусно — и точка», а альтернативой Coca-Cola, Fanta и Sprite стали напитки бренда «Очаково». Реплика обуви от американского репера представлена в тюменском магазине Фото: URA.RU А так выглядит оригинал Фото: farfetch.com Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» . В тюменском магазине сети «Твое» продают реплику тапок от рэпера Канье Уэста. Товар на полках сети обнаружил корреспондент URA.RU. Цена обуви в 13 раз ниже стоимости оригинала. «В тюменском магазине „Твое“ продают сандалии, создавая которые дизайнер явно вдохновился тапками, придуманными Канье Уэстом, которые он выпускает под брендом YEEZY. При этом цена товара в Тюмени — 1 699 рублей, по скидке. Оригинал стоит в разы дороже», — передает корреспондент URA.RU. На полках «Твое» в Тюмени сандалии представлены в двух цветах — бежевом и черном. У оригинальных YEEZY линейка более широкая. Цена на обувь от Канье Уэста составляет порядка 440 долларов США (согласно данным ритейлера Farfetch), что по курсу ЦБ РФ — 23 425 рублей. URA.RU направило запрос в магазин «Твое». Ранее агентство писало, что на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, иностранные бренды начали уходить из России. Их место занимают отечественные аналоги. Так, сеть «Макдоналдс» заменили рестораны «Вкусно — и точка», а альтернативой Coca-Cola, Fanta и Sprite стали напитки бренда «Очаково». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям