21 октября 2023
20 октября 2023

Мишустин повысил зарплату госслужащему из Пермского края

Мишустин присвоил новый классный чин главе УФНС России по Пермскому краю Гуровой
© Служба новостей «URA.RU»
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За присвоением классного чина госсоветника третьего класса последует увеличение зарплаты Фото:

Руководителю управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю Наталье Гуровой присвоен новый классный чин с последующим увеличением зарплаты. Эта информация содержится в постановлении правительства РФ с подписью премьер-министра Михаила Мишустина.

«Распоряжение правительства. Присвоить классный чин государственного советника Российской Федерации 3 класса Наталье Гуровой, руководителю Федеральной налоговой службы по Пермскому краю», — указано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Гурова официально возглавила управление, избавившись от приставки и. о. в начале октября прошлого года. В органах регионального УФНС она работает с 2002 года.

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Руководителю управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю Наталье Гуровой присвоен новый классный чин с последующим увеличением зарплаты. Эта информация содержится в постановлении правительства РФ с подписью премьер-министра Михаила Мишустина. «Распоряжение правительства. Присвоить классный чин государственного советника Российской Федерации 3 класса Наталье Гуровой, руководителю Федеральной налоговой службы по Пермскому краю», — указано в документе, опубликованном на портале правовой информации. Гурова официально возглавила управление, избавившись от приставки и. о. в начале октября прошлого года. В органах регионального УФНС она работает с 2002 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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