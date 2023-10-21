Мишустин повысил зарплату госслужащему из Пермского края

Руководителю управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю Наталье Гуровой присвоен новый классный чин с последующим увеличением зарплаты. Эта информация содержится в постановлении правительства РФ с подписью премьер-министра Михаила Мишустина.
«Распоряжение правительства. Присвоить классный чин государственного советника Российской Федерации 3 класса Наталье Гуровой, руководителю Федеральной налоговой службы по Пермскому краю», — указано в документе, опубликованном на портале правовой информации.
Гурова официально возглавила управление, избавившись от приставки и. о. в начале октября прошлого года. В органах регионального УФНС она работает с 2002 года.
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