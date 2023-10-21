Мишустин повысил зарплату госслужащему из Пермского края Мишустин присвоил новый классный чин главе УФНС России по Пермскому краю Гуровой 22 октября 2023 в 04:40 Размер текста - 17 + За присвоением классного чина госсоветника третьего класса последует увеличение зарплаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Руководителю управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю Наталье Гуровой присвоен новый классный чин с последующим увеличением зарплаты. Эта информация содержится в постановлении правительства РФ с подписью премьер-министра Михаила Мишустина. «Распоряжение правительства. Присвоить классный чин государственного советника Российской Федерации 3 класса Наталье Гуровой, руководителю Федеральной налоговой службы по Пермскому краю», — указано в документе, опубликованном на портале правовой информации. Гурова официально возглавила управление, избавившись от приставки и. о. в начале октября прошлого года. В органах регионального УФНС она работает с 2002 года. Руководителю управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю Наталье Гуровой присвоен новый классный чин с последующим увеличением зарплаты. Эта информация содержится в постановлении правительства РФ с подписью премьер-министра Михаила Мишустина. «Распоряжение правительства. Присвоить классный чин государственного советника Российской Федерации 3 класса Наталье Гуровой, руководителю Федеральной налоговой службы по Пермскому краю», — указано в документе, опубликованном на портале правовой информации. Гурова официально возглавила управление, избавившись от приставки и. о. в начале октября прошлого года. В органах регионального УФНС она работает с 2002 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям