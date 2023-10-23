В Свердловской области за 252 тысячи ищут фасовщика новогодних упаковок чая

Также в Екатеринбурге в два раза вырос спрос на аниматоров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге в преддверии Нового года ищут укладчика новогодних упаковок чая на вахту в Москву. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито-работа».

«Заработная плата у специалиста варьируется от 126 000 до 252 000 рублей. При условии продления вахты работодатель готов выплатить премию в размере 10 000 рублей. График работы предполагается с 8:00 до 20:00», — рассказал собеседник. Из плюсов — шаговая доступность до места работы, бесплатное питание, проживание, спецодежда. Кроме того, организация полностью компенсирует стоимость проезда.

Также в Екатеринбурге уже начали искать и главных героев новогоднего торжества — Дедов Морозов и Снегурочек. Спрос на аниматоров вырос в два с половиной раза (+152%) за месяц октябрь. Также увеличилось и предложение — почти в два раза (+91%). Заказать Деда Мороза и Снегурочки на свой праздник в Екатеринбурге на данный момент пока что стоит 2500 рублей.