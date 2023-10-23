В Нижнем Тагиле на объекте культурного наследия вырыли котлованы и попытались их скрыть

В Нижнем Тагиле у музея вырыли котлованы в земле, которая охраняется законом

23 октября 2023 в 16:05 Размер текста - 17 +

Еще 4 октября котлованы у музея были видны, но спустя пару недель — к приходу комиссии — они пропали (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на территории «Музея-заповедника «Горнозаводской Урал» заметили тяжелую технику, которая рыла котлованы под стенами музея. При этом, по данным управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, на территории музея обнаружен объект археологического наследия, который просто так перекапывать нельзя. Тем временем директор музея отрицает, что на месте работала какая-либо техника, несмотря на то, что есть видеоподтверждение. «Нужно понимать, что музей одна из главных достопримечательностей города, наша визитная карточка. Я думаю, нет людей, которым нравилось бы то, что там произошло», — рассказал URA.RU учредитель благотворительного фонда «Живи, малыш» Егор Бычков. Именно он первым забил тревогу насчет музея. Егор обратился в управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, где ему подтвердили, что перерытая площадка является объектом археологического наследия «Культурный слой Нижнетагильского Демидовского завода XVIII — нач.XX веков». При этом ведомство не в курсе ни о каких планируемых работах на территории завода. Сейчас управление просит музей предоставить сведения о проведении раскопок. Также Бычков обратился за комментариями в сам музей, где ему объяснили, что на данном земельном участке отсутствуют объекты культурного наследия, а работы по благоустройству подразумевают собой расчистку территории от мусора, корчевку аварийной и самосевной древесно-кустарниковой растительности, демонтаж строений, представляющих угрозу жизни и здоровью людей. Кроме этого, 19 октября на площадке побывали представители прокуратуры и управления государственной охраны объектов культурного наследия, но обнаружили, что ямы засыпаны и техники нет на месте. По словам Бычкова, директор «Горнозаводского Урала» Эльвира Меркушева уверяла комиссию, что никаких земляных работ рядом с музеем не проводилось, хотя имеются видеодоказательства. Корреспондент URA.RU попытался связаться с директором Меркушевой, но на звонок она не ответила. Был направлен запрос в администрацию музея, а также в региональное управление государственной охраны объектов культурного наследия и прокуратуру Свердловской области, которая выезжала с проверкой на территорию музея-заповедника. На момент публикации новости ответа не поступало. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на территории «Музея-заповедника «Горнозаводской Урал» заметили тяжелую технику, которая рыла котлованы под стенами музея. При этом, по данным управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, на территории музея обнаружен объект археологического наследия, который просто так перекапывать нельзя. Тем временем директор музея отрицает, что на месте работала какая-либо техника, несмотря на то, что есть видеоподтверждение. «Нужно понимать, что музей одна из главных достопримечательностей города, наша визитная карточка. Я думаю, нет людей, которым нравилось бы то, что там произошло», — рассказал URA.RU учредитель благотворительного фонда «Живи, малыш» Егор Бычков. Именно он первым забил тревогу насчет музея. Егор обратился в управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, где ему подтвердили, что перерытая площадка является объектом археологического наследия «Культурный слой Нижнетагильского Демидовского завода XVIII — нач.XX веков». При этом ведомство не в курсе ни о каких планируемых работах на территории завода. Сейчас управление просит музей предоставить сведения о проведении раскопок. Также Бычков обратился за комментариями в сам музей, где ему объяснили, что на данном земельном участке отсутствуют объекты культурного наследия, а работы по благоустройству подразумевают собой расчистку территории от мусора, корчевку аварийной и самосевной древесно-кустарниковой растительности, демонтаж строений, представляющих угрозу жизни и здоровью людей. Кроме этого, 19 октября на площадке побывали представители прокуратуры и управления государственной охраны объектов культурного наследия, но обнаружили, что ямы засыпаны и техники нет на месте. По словам Бычкова, директор «Горнозаводского Урала» Эльвира Меркушева уверяла комиссию, что никаких земляных работ рядом с музеем не проводилось, хотя имеются видеодоказательства. Корреспондент URA.RU попытался связаться с директором Меркушевой, но на звонок она не ответила. Был направлен запрос в администрацию музея, а также в региональное управление государственной охраны объектов культурного наследия и прокуратуру Свердловской области, которая выезжала с проверкой на территорию музея-заповедника. На момент публикации новости ответа не поступало.