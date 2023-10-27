Памятник учителю открыли на алее Свердловского областного педагогического колледжа
Скульптура «Учитель — источник знаний» открыли на аллее Свердловского областного педагогического колледжа в Екатеринбурге. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
«Монумент показывает, как первый учитель оберегает ученика», — сказал автор монумента, член Союза художников России Игорь Яворский. 2023 год указом президента России Владимиром Путиным объявлен Годом педагога и наставника.
С предложением создать памятник, посвященный труду учителей, выступило педагогическое сообщество. Свердловские власти поддержали инициативу.
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