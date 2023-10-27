В Екатеринбурге поставили первый памятник учителю. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Куйвашев на 1 сентября в Березовском. Свердловская область , учитель, школьная доска, класс, школьный класс, школьный кабинет
Памятник учителю открыли на алее Свердловского областного педагогического колледжа Фото:

Скульптура «Учитель — источник знаний» открыли на аллее Свердловского областного педагогического колледжа в Екатеринбурге. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

«Монумент показывает, как первый учитель оберегает ученика», — сказал автор монумента, член Союза художников России Игорь Яворский. 2023 год указом президента России Владимиром Путиным объявлен Годом педагога и наставника.

С предложением создать памятник, посвященный труду учителей, выступило педагогическое сообщество. Свердловские власти поддержали инициативу.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Скульптура «Учитель — источник знаний» открыли на аллее Свердловского областного педагогического колледжа в Екатеринбурге. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области. «Монумент показывает, как первый учитель оберегает ученика», — сказал автор монумента, член Союза художников России Игорь Яворский. 2023 год указом президента России Владимиром Путиным объявлен Годом педагога и наставника. С предложением создать памятник, посвященный труду учителей, выступило педагогическое сообщество. Свердловские власти поддержали инициативу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...