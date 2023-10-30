Челябинские силовики проверят, почему детей из поселков не возят в школу

30 октября 2023 в 14:24 Размер текста - 17 +

Следственный комитет проверяет, почему не нашлась возможность подвоза детей в школу Фото: Кондрат Александров © URA.RU В Челябинской области следственный комитет проверяет информацию об отсутствии подвоза детей в школу. Об этом 30 октября сообщили в пресс-службе следственного управления региона. «В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявлена публикация, в которой граждане сообщают, что должностными лицами не принимается мер по организации перевозок 25 несовершеннолетних из отдаленных поселков в ближайшие образовательные учреждения. По данному факту в следственном управлении Следственного комитета РФ по Челябинской области организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — сообщили в пресс-службе ведомства. Следователи регионального следственного управления проверяют информацию из соцмедиа о непринятии мер по организации перевозки детей. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства сложившейся ситуации, дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц.

В Челябинской области следственный комитет проверяет информацию об отсутствии подвоза детей в школу. Об этом 30 октября сообщили в пресс-службе следственного управления региона. «В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявлена публикация, в которой граждане сообщают, что должностными лицами не принимается мер по организации перевозок 25 несовершеннолетних из отдаленных поселков в ближайшие образовательные учреждения. По данному факту в следственном управлении Следственного комитета РФ по Челябинской области организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — сообщили в пресс-службе ведомства. Следователи регионального следственного управления проверяют информацию из соцмедиа о непринятии мер по организации перевозки детей. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства сложившейся ситуации, дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц.