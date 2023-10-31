Свердловский сенатор привез морякам любимую группу Путина

Сенатор Шептий организовал концерт «Любэ» для моряков в Мурманске

Сенатор Виктор Шептий встретился с моряками в Мурманской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Мурманской области для моряков выступила группа «Любэ», которую не раз хвалил российский президент Владимир Путин. Концерт организовали свердловский сенатор Виктор Шептий и владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский.

«Совместно с почетным гражданином Свердловской области Андреем Симановским и его командой организовали для моряков [Мурманской области] концерт всенародно любимой группы „Любэ“ во главе с народным артистом РФ Николаем Расторгуевым. Люди были рады увидеть любимых исполнителей в своем городе», — написал Шептий на странице в соцсети «ВКонтакте».

Шептий отметил, что Свердловская область продолжает держать шефство над атомными ракетными подводными крейсерами стратегического назначения «Екатеринбург» и «Верхотурье», входящими в состав 31-й Краснознаменной дивизии. «Моряки поделились гордостью за успешно проведенные учения ответного удара стратегической ядерной триадой России. [Мы] воочию убедились, что подводники Северного флота „держат порох сухим“, надежно и самоотверженно обороняют нашу страну!» — резюмировал Шептий.

«Любэ» — рок-группа, лидером которой является Николай Расторгуев. Ее основали в 1989 году. Наиболее известными композициями являются: «Конь», «Позови меня тихо по имени» и «А река течет».