Свердловский онкобольной подросток, отправленный умирать домой, вылетел в Турцию

02 ноября 2023 в 12:43 Размер текста - 17 +

Валерий Бурцев вместе с мамой вылетел на лечение в Турцию Фото: Елена Партина © URA.RU Екатеринбургский подросток Валерий Бурцев с тяжелой формой онкологии, которого местные врачи отправили умирать домой, вылетел в срочном порядке в Турцию. Там мальчика ждут медики для того, чтобы использовать последний существующий шанс для спасения — CAR-T терапию с последующей пересадкой костного мозга. Историю борьбы русского мальчика, жизнь которого иностранные врачи оценили в 30 миллионов рублей, появилась на URA.RU 12 октября 2023. После публикации истории Валерия Бурцева на URA.RU за полмесяца неравнодушные россияне перевели на лечение подростка 10 миллионов рублей. Порядка 6,5 млн рублей на лечение мальчика отправила семья депутата Госдумы РФ (от Тюменской области) Николая Брыкина. «Мы с Валерой вылетаем в Турцию 2 ноября. Билеты куплены (имеются в распоряжении редакции). Там проведут дополнительный врачебный консилиум, чтобы сформировать протокол лечения. В силу того, что Лимфома Беркитта представляет собой агрессивную форму онкологии, то медлить больше нельзя. После прилета в ближайшие дни медики преступят к лечению. Мы благодарны всем, кто помог нам уже сегодня бороться за жизнь», — поделилась мама больного ребенка. Рак в жизнь Валеры ворвался в сентябре 2022 года, замаскировавшись под обычную простуду. В больнице мальчику сделали компьютерную томографию (КТ) шеи. Медики обнаружили кистозно-солидное образование. Врачи взяли биопсию. Итог — поражение костного мозга 77%. Свердловские онкологи назначили 6 блоков химиотерапии, но они не помогли. Тогда врачи приняли решение о таргетной терапии, но и она не дала результатов. Так получилось, что на этом лечение в России завершилось. Маме рекомендовали обратиться в паллиативную клинику. Одним словом, отправили домой умирать. Помочь Валерию Бурцеву можно разными способами: Можно поделиться этим текстом в соцсетях и максимально распространить историю;

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По номеру телефона: 8992 022 49 79. URA.RU благодарит всех неравнодушных людей за участие и помощь в распространении информации о Валере. Вместе мы сможем больше. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбургский подросток Валерий Бурцев с тяжелой формой онкологии, которого местные врачи отправили умирать домой, вылетел в срочном порядке в Турцию. Там мальчика ждут медики для того, чтобы использовать последний существующий шанс для спасения — CAR-T терапию с последующей пересадкой костного мозга. Историю борьбы русского мальчика, жизнь которого иностранные врачи оценили в 30 миллионов рублей, появилась на URA.RU 12 октября 2023. После публикации истории Валерия Бурцева на URA.RU за полмесяца неравнодушные россияне перевели на лечение подростка 10 миллионов рублей. Порядка 6,5 млн рублей на лечение мальчика отправила семья депутата Госдумы РФ (от Тюменской области) Николая Брыкина. «Мы с Валерой вылетаем в Турцию 2 ноября. Билеты куплены (имеются в распоряжении редакции). Там проведут дополнительный врачебный консилиум, чтобы сформировать протокол лечения. В силу того, что Лимфома Беркитта представляет собой агрессивную форму онкологии, то медлить больше нельзя. После прилета в ближайшие дни медики преступят к лечению. Мы благодарны всем, кто помог нам уже сегодня бороться за жизнь», — поделилась мама больного ребенка. Рак в жизнь Валеры ворвался в сентябре 2022 года, замаскировавшись под обычную простуду. В больнице мальчику сделали компьютерную томографию (КТ) шеи. Медики обнаружили кистозно-солидное образование. Врачи взяли биопсию. Итог — поражение костного мозга 77%. Свердловские онкологи назначили 6 блоков химиотерапии, но они не помогли. Тогда врачи приняли решение о таргетной терапии, но и она не дала результатов. Так получилось, что на этом лечение в России завершилось. Маме рекомендовали обратиться в паллиативную клинику. Одним словом, отправили домой умирать. Помочь Валерию Бурцеву можно разными способами: Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислить любую посильную сумму можно следующими способами: URA.RU благодарит всех неравнодушных людей за участие и помощь в распространении информации о Валере. Вместе мы сможем больше.