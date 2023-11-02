Путин назначил Мишустина главным за обеспечение нужд детей с диабетом 02 ноября 2023 в 18:48 Размер текста - 17 + Правительству РФ необходимо обеспечить доступность лекарств для детей с сахарным диабетом Фото: Георгий Бергал © URA.RU Президент России Владимир Путин назначил главу правительства РФ Михаил Мишустина ответственным за обеспечение нужд детей с диабетом. Распоряжение опубликовано на официальном сайте Кремля. «Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить доступность для детей, больных сахарным диабетом, медицинских изделий и расходных материалов к ним для проведения непрерывного мониторинга глюкозы в крови», — сказано в документе. Согласно распоряжению ответственным за выполнение задачи назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Ранее Владимир Путин поручал правительству рассмотреть меры по обеспечению лекарствами детей и после наступления 18 лет. В документе, опубликованном на сайте Кремля, сказано о необходимости представить предложения об обеспечении детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями после 18 лет медицинскими изделиями, лекарствами и техническими средствами реабилитации. Президент России Владимир Путин назначил главу правительства РФ Михаил Мишустина ответственным за обеспечение нужд детей с диабетом. Распоряжение опубликовано на официальном сайте Кремля. «Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить доступность для детей, больных сахарным диабетом, медицинских изделий и расходных материалов к ним для проведения непрерывного мониторинга глюкозы в крови», — сказано в документе. Согласно распоряжению ответственным за выполнение задачи назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Ранее Владимир Путин поручал правительству рассмотреть меры по обеспечению лекарствами детей и после наступления 18 лет. В документе, опубликованном на сайте Кремля, сказано о необходимости представить предложения об обеспечении детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями после 18 лет медицинскими изделиями, лекарствами и техническими средствами реабилитации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям