Путин назначил Мишустина главным за обеспечение нужд детей с диабетом

Президент России Владимир Путин назначил главу правительства РФ Михаил Мишустина ответственным за обеспечение нужд детей с диабетом. Распоряжение опубликовано на официальном сайте Кремля.
«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить доступность для детей, больных сахарным диабетом, медицинских изделий и расходных материалов к ним для проведения непрерывного мониторинга глюкозы в крови», — сказано в документе. Согласно распоряжению ответственным за выполнение задачи назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
Ранее Владимир Путин поручал правительству рассмотреть меры по обеспечению лекарствами детей и после наступления 18 лет. В документе, опубликованном на сайте Кремля, сказано о необходимости представить предложения об обеспечении детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями после 18 лет медицинскими изделиями, лекарствами и техническими средствами реабилитации.
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