05 ноября 2023

В Екатеринбурге произошел сильный пожар, был слышен взрыв. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, пожар, тушение огня, огонь
Очевидцы сообщают о взрыве Фото:

В Екатеринбурге на улице Металлургов, 22 сильный пожар и взрыв. Об этом сообщают в соцсетях.

«На Металлургов, 22 горит помойка очень сильно. Что-то уже бабахнуло, рядом много машин», — пишет очевидец в telegram-канале «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ на него ожидается.

Обновлено 20:25 (18:25 МСК):

«На площади десять квадратных метров горел мусор в мусорных баках. Возгорание ликвидировано в течение пяти минут», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. На месте работали 5 человек личного состава и единица пожарно-спасательной техники.

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В Екатеринбурге на улице Металлургов, 22 сильный пожар и взрыв. Об этом сообщают в соцсетях. «На Металлургов, 22 горит помойка очень сильно. Что-то уже бабахнуло, рядом много машин», — пишет очевидец в telegram-канале «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ на него ожидается. Обновлено 20:25 (18:25 МСК): «На площади десять квадратных метров горел мусор в мусорных баках. Возгорание ликвидировано в течение пяти минут», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. На месте работали 5 человек личного состава и единица пожарно-спасательной техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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