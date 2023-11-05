Очевидцы сообщают о взрыве Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге на улице Металлургов, 22 сильный пожар и взрыв. Об этом сообщают в соцсетях.

«На Металлургов, 22 горит помойка очень сильно. Что-то уже бабахнуло, рядом много машин», — пишет очевидец в telegram-канале «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ на него ожидается.

Обновлено 20:25 (18:25 МСК):

«На площади десять квадратных метров горел мусор в мусорных баках. Возгорание ликвидировано в течение пяти минут», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. На месте работали 5 человек личного состава и единица пожарно-спасательной техники.