Мужчины избили свердловчанина после дележки имущества с сожительницей

Силовики выяснили подробности конфликта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) мужчины разбили нос парню, который не мог поделить имущество с сожительницей. Об этом рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское».

Конфликт произошел 1 ноября, однако стало известно о нем спустя шесть дней. В соцсетях появилось видео, на котором два парня сидят в машине с девушкой, а на них ругаются мужчины. Затем кадр обрывается и один из парней сидит уже с разбитым носом. К делу подключился глава СКР Александр Бастрыкин. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев на встрече с журналистами в Екатеринбурге заявил, что хулиганы будут наказаны.

«Изначально 35-летяя тагильчанка пришла в отдел полиции №16, сообщив о краже имущества из ее квартиры. Так как заявительница проживает на территории другого отдела полиции, дежурный связался с коллегами и женщину на служебном автотранспорте доставили в отдел №18. Затем выяснилось, что после расставания близкие люди не смогли поделить имущество, они вовлекли в ссору знакомых», — написали силовики в соцсети «ВКонтакте». После этого произошла потасовка, в которой парню разбили нос.

Также силовики опровергли информацию, что среди участников инцидента были мигранты. Полицейские передали материалы в следственные органы для дальнейшего расследования.