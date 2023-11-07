07 ноября 2023

Судья МУС, выдавший ордер на арест Путина, объявлен в розыск

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Мера пресечения Расулджону Шерматову в суде центрального района. Челябинск, приговор, судья, суд
Судья объявлен в розыск по уголовной статье Фото:

Судья Международного уголовного суда (МУС) Серхио Годинес, который выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлен в розыск по уголовной статье. Об этом сообщается в базе розыска МВД России.

«Годинес Серхио Херардо Угальде. Разыскивается по статье уголовного кодекса», — пишет ТАСС со ссылкой на данные базы розыска.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что МУС не сможет арестовать президента РФ Владимира Путина. Для этого у суда нет правовых полномочий, а универсальная юрисдикция предусмотрена лишь в случае передачи Совбезом ООН на рассмотрение прокурора МУС соответствующего производства. Также Медведев уточнил, что не все страны, являющиеся членами Совбеза ООН, поддерживают легитимность МУС, среди которых и Россия.

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Судья Международного уголовного суда (МУС) Серхио Годинес, который выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлен в розыск по уголовной статье. Об этом сообщается в базе розыска МВД России. «Годинес Серхио Херардо Угальде. Разыскивается по статье уголовного кодекса», — пишет ТАСС со ссылкой на данные базы розыска. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что МУС не сможет арестовать президента РФ Владимира Путина. Для этого у суда нет правовых полномочий, а универсальная юрисдикция предусмотрена лишь в случае передачи Совбезом ООН на рассмотрение прокурора МУС соответствующего производства. Также Медведев уточнил, что не все страны, являющиеся членами Совбеза ООН, поддерживают легитимность МУС, среди которых и Россия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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