Судья МУС, выдавший ордер на арест Путина, объявлен в розыск

08 ноября 2023 в 03:16 Размер текста - 17 +

Судья объявлен в розыск по уголовной статье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Судья Международного уголовного суда (МУС) Серхио Годинес, который выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлен в розыск по уголовной статье. Об этом сообщается в базе розыска МВД России. «Годинес Серхио Херардо Угальде. Разыскивается по статье уголовного кодекса», — пишет ТАСС со ссылкой на данные базы розыска. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что МУС не сможет арестовать президента РФ Владимира Путина. Для этого у суда нет правовых полномочий, а универсальная юрисдикция предусмотрена лишь в случае передачи Совбезом ООН на рассмотрение прокурора МУС соответствующего производства. Также Медведев уточнил, что не все страны, являющиеся членами Совбеза ООН, поддерживают легитимность МУС, среди которых и Россия.

Судья Международного уголовного суда (МУС) Серхио Годинес, который выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлен в розыск по уголовной статье. Об этом сообщается в базе розыска МВД России. «Годинес Серхио Херардо Угальде. Разыскивается по статье уголовного кодекса», — пишет ТАСС со ссылкой на данные базы розыска. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что МУС не сможет арестовать президента РФ Владимира Путина. Для этого у суда нет правовых полномочий, а универсальная юрисдикция предусмотрена лишь в случае передачи Совбезом ООН на рассмотрение прокурора МУС соответствующего производства. Также Медведев уточнил, что не все страны, являющиеся членами Совбеза ООН, поддерживают легитимность МУС, среди которых и Россия.